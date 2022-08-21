Временное отключение электроэнергии в населённых пунктах Лунинецкого района

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством текущего ремотна на оборудования трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в:

д. Лобча ул. Крестьянская, Западная, Новая, Советская (1-25, 10-72) в период времени с 08.00 до 17.00 22.08.2022

д. Вичин ул. Центральная (172-188, 201-263), Хуторская 9 в период времени с 08.00 до 17.00 23.08.2022

г. Лунинец, ул. Брестская (15-47, 24А-54), Паньковой (21-49, 20-48), Сухого (23-51А, 18-56), Клещева, Каленковича,23,21, пер. Трошина,12А в период времени с 08.00 до 17.00 24.08.2022