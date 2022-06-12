Временное отключение электроэнергии в населённых пунктах Лунинецкого района

Лунинецкий район электрических сетей сообщает об отключении электроэнергии в связи с производством на оборудовании трансформаторной подстанции:

14.06.2022г. в период времени с 10.00 до 17.00 часов в д. Язвинки, ул. Школьная, пер.Школьный, Банная, Ленина (131А, 131Б,149), Ленина (107-127, 118-152), Тихая (19-41, 14-18), Мира (1-25, 2-40), Механизаторская (1-51, 12-30) Садовая, Молодежная, Цветочная, Виноградная, Ленина (133-147А, 151-157, 160-194), Трудовая (47-89, 54-90); д. Сосновка ул. Сосновская (17-63, 12А-38), Сосновская (2-12, 1-15); д. Яжевки ул. Трудовая (93-113, 92-106) Лунинецкая, 8-Марта (24-76,13-27), пер. Лунинецкий, Трудовая (1-51, 2-52), Огородняя, Механизаторская (1-39, 2-28).