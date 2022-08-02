Временное отключение света в Лунинецком районе

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в:

д. Язвинки ул. Банная, Ленина (131А, 131Б,149)

в период времени с 08.00 до 17.00 02.08.2022

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г. Лунинец ул. Партизанская

в период времени с 08.00 до 17.00 03.08.2022

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г. Лунинец ул. Трошина (39-69, 32А-66), Кобринская (32-82, 31А,69,69А), пер. Трошина (1А-39, 11А, 13А,17А)

в период времени с 08.00 до 17.00 04.08.2022

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д. Лахва ул. Советская (63-87, 72-108), Трудовая (1-13), Набережная (2-8, 17-27); пер. Полесский, Партизанский, Садовая, Любачинская (1-47, 2-54), Трудовая (8-38, 27-59А), Партизанская, Кожангородецкая, Новая (1-35А, 64-70), Цветочная

в период времени с 09.00 до 14.00 02.08.2022

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д. Любань ул. Степченко (20А-56, 15-47), Степченко (49-73, 60-74), Новая (4-46, 1-47)

в период времени с 09.00 до 14.00 02.08.2022

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д. Редигерово ул. Лесная, Банная (2-22, 1-31), пер. Тихий и д. Моносеево ул. Ланская, Северная, Луговая, Веселая и д. Мокрово ул. Янкова, Набережная

в период времени с 12.00 до 16.00 01.08.2022

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д. Редигерово ул. Лесная, Банная (2-22, 1-31), пер. Тихий

в период времени с 09.00 до 16.00 02.08.2022; с 09.00 до 16.00 03.08.2022; с 09.00 до 16.00 04.08.2022