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Временное отключение света в населённых пунктах Лунинецкого района

15.05.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает об отключении электроэнергии в связи с производством ремонтных работ на линии электропередач:

-16.05.2022г. в период времени с 09.00 до 17.00 часов в д. Озерница ул. Новая (37-89), Красновольская, Заречная, Зеленая (1-71, 2-86), пер. Новый и д. Борки, х. Поле ул. Лесная, Солнечная;

-18.05.2022г. в период времени с 09.00 до 17.00 часов в д. Любачин, ул. Мира, (2-24).

 

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