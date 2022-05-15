Временное отключение света в населённых пунктах Лунинецкого района

Лунинецкий район электрических сетей сообщает об отключении электроэнергии в связи с производством ремонтных работ на линии электропередач:

-16.05.2022г. в период времени с 09.00 до 17.00 часов в д. Озерница ул. Новая (37-89), Красновольская, Заречная, Зеленая (1-71, 2-86), пер. Новый и д. Борки, х. Поле ул. Лесная, Солнечная;

-18.05.2022г. в период времени с 09.00 до 17.00 часов в д. Любачин, ул. Мира, (2-24).