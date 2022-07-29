Время выбрало нас. В Минске прошла пресс-конференция «Многоликая Беларусь. Вклад диаспор в общую историческую память»

28 июля в Доме прессы в Минске прошла пресс-конференция, приуроченная к Году исторической памяти, на тему «Многоликая Беларусь. Вклад диаспор в общую историческую память».

В мероприятии принял участие заместитель Министра информации Республики Беларусь Игорь Бузовский.

В нашей стране сегодня проживают представители 156 национальностей. Государство обеспечивает сохранение историко-культурного и духовного наследия, реализацию прав и гарантий всех национальных общностей. Как подчеркнула в своем выступлении заместитель уполномоченного по делам религий и национальностей Елена Радченко, суверенная Беларусь состоялась как территория мира, спокойствия и социальной справедливости. Сегодня мы гордимся, что межконфессиональный мир и межнациональное согласие — это бренд республики, и нам нужно его поддерживать и сохранять, потому что это наше завоевание.

Заместитель министра информации Игорь Бузовский подчеркнул, что не только память о героическом прошлом, но и нынешнее время накладывает на белорусскую общественность, особенно интеллигенцию, колоссальную ответственность и ставит глобальные задачи:

— Время выбрало нас. Это призывает нас к колоссальной ответственности, постоянной напряженной работе. Впервые за всю историю белорусская земля не испытывает тех потрясений, которые переживала на протяжении всей своей истории. Ведь к нам ходили вдоль и поперек, здесь лилась кровь наша и наших братьев, людей, которые отстаивали геополитические интересы.

Игорь Бузовский обратил внимание, что сейчас в мире происходит переоценка ценностей, которые в течение долгого времени считались священным и незыблемым фундаментом всех общественных отношений:

— Пытаются сегодня внести совершенно иные категории, которые, казалось бы, абсолютно правильные, верные, но в то же время подвергающие полному разрушению те основы, которые позволяли нам существовать мирно впервые за всю историю этой земли столько лет.

Замминистра также акцентировал, что на нынешнем историческом этапе в Беларуси ведется борьба не только за будущее наших детей и нашей страны, но и в какой-то степени за судьбу всего мира. Именно здесь решается, что такое добро и что такое зло.

sb.by