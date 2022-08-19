«Все будет восстановлено». Лукашенко пообещал серьезно взяться за местные дороги

Государство обратит особое внимание на приведение в порядок автомобильных дорог местного назначения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с работниками хозяйства «Журавлиное» и жителями Пружанского района.

«Нам надо сейчас посмотреть — государству — серьезно на местные дороги. Есть две программы на целую пятилетку. Мы восстановим все местные дороги», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Президента, в некоторых районах надо будет поработать «очень серьезно».

Особое внимание также будет уделено мелиорации земель. «Запустите мелиоративные системы, которые когда-то строили. Надо все немедленно восстанавливать, — сказал глава государства. — Непростая задача, но будем выделять деньги. А вы, пожалуйста, берегите то, что создано за счет народа»

belta.by