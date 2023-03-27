Общество

«Все сосредоточено в ваших руках, берите и действуйте». На что ориентировал Лукашенко новых управленцев на местах

27.03.2023
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, рассмотрев кадровые вопросы, дал согласие на назначения в руководстве ряда областных, городских и районных исполнительных комитетов

«Задачи, мужики, все знаете. Я не единожды об этом говорил, — обратился к управленцам на местах Президент. — Год особый. Всем надо подготовиться к политическим кампаниям».

Особое внимание глава государства поручил обратить на те вопросы, которые ставит население. Вместе с тем это не снимает с людей обязанностей самостоятельно решать основные житейские вопросы и не ждать помощи властей в мелких бытовых делах, заметил Александр Лукашенко.

«Смотрите за ценообразованием. Смотрите за проблемами ЖКХ, — продолжил Президент. — Вопрос сельского хозяйства — это точно ваша компетенция. Один инвестиционный проект — один район — это ваша задача. Мы этого не забудем и прежде всего я. Это мое личное поручение каждому председателю райисполкомов. Надо бегать быстро по стране, искать инвесторов. В этом году вы должны доложить о реализации этого проекта».

«Все сосредоточено в ваших руках. Берите и действуйте. Кивать не на кого. Время будет непростое. Поэтому я убедительно прошу: не расслабляйтесь», — подчеркнул белорусский лидер.

/Будет дополнено/.

belta.by

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