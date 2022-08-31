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Всебелорусская премьера: «Лахва. Цена свободы» и в Лунинце тоже…

31.08.2022
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Фильм посвящен восстанию в Лахвенском гетто в сентябре 1942 года.  Премьерный показ состоится накануне и в день 80-й годовщины трагедии. О съёмках мы уже рассказывали

В съемках фильма «Лахва. Цена свободы» участвовали жители древнего местечка, а также ученики лунинецких гимназии и СШ №2, которые с особенным волнением ждут премьеры. Запланировано три показа:

в Минске – 2 сентября, в пятницу, в 18.30 в кинотеатре «Silver Screen» в ТРЦ «Дана Молл» (ст. метро «Восток», ул. Петра Мстиславца, 11, 3-й этаж);

в Лунинце – 3 сентября, в субботу, в 12.00 в городском Доме культуры (пл. Ленина, 12);

на телеканале ОНТ в программе «Обратный отсчет» – также 3 сентября, в субботу, в 16.20.

Приглашаем желающих на просмотр в ГДК (вход свободный).

Призываем жителей района не остаться безучастными ко всебелорусской премьере фильма, отобразившего трагическую и героическую страницу истории войны, сопротивление наших земляков – евреев – гитлеровским захватчикам и их пособникам. Давайте вместе с юными участниками съемок – нашими умными и чуткими детьми – сопереживать поколению «роковых-сороковых», которое пережило геноцид в период немецко-фашистской оккупации. Это наш долг перед памятью миллионов жертв фашизма…

Татьяна Конопацкая.

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