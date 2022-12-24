«Всем работы хватит». Лукашенко напутствовал белорусских претенденток в космонавты

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Звездном городке городке встретился с шестью белорусскими претендентками в космонавты,

Приветствуя девушек, Александр Лукашенко повторил, что сказал одной из них после тренировки на центрифуге: «Я уже сказал, что создал вам веселую жизнь. Говорю, будет что вспомнить».

Александру Лукашенко рассказали, что всего было проведено собеседований более чем с тремя тысячами человек. В итоге на данном этапе осталось шестеро наиболее достойных. В настоящее время они в центре подготовки космонавтов проходят очный медосмотр. Уже проведено более половины запланированных исследований. У девушек высокий моральный дух и хорошее физическое состояние.

Александр Лукашенко раскрыл секрет, о чем договорился с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым. «Он говорит так: ну, если по здоровью пройдут, то они не потеряются, будем их использовать в российско-белорусском сегменте полетов в космос». Так что вы не переживайте. Кто не полетит в первый раз, полетит в следующий. Всем работы хватит», — сказал глава государства.

«Спасибо вам большое. Думаю, мы с вами еще не единожды встретимся. Хочу, чтобы у вас все сложилось. Вы не пожалеете, что попали в этот коллектив», — добавил Президент.

Александр Лукашенко рассказал, что отдельно просил о содействии в подготовке уроженца Беларуси космонавта Олега Новицкого: «Я ему сказал: Олег, смотри за девчонками в два глаза. Поможешь подготовить и так далее. Он говорит, что смотрит».

Девушки поблагодарили за оказанную поддержку и предоставленную возможность быть в числе претендентов на полет в космос, подтвердили готовность с честью и достоинством представить Беларусь на МКС.

belta.by