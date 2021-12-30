Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге: о чем говорили президенты

В качестве места для проведения встречи был выбран Константиновский дворец в Стрельне.

На официальной части встречи Александр Лукашенко положительно оценил итоги прошедшего накануне в Санкт-Петербурге неформального саммита СНГ.

«Это было хорошее очень мероприятие — доброе, теплое. Мы еще раз увидели, что руководители постсоветских республик, и Беларусь в том числе, прекрасно понимают ситуацию, которая вокруг нас, и разобрались во всех хитросплетениях мировой политики. Благодаря России. Конечно, России достается всегда и досталось от этого. Но вы показали этим самым свою надежность. И это вот поведение всех нас — глав государств — свидетельство о том, что мы понимаем, что происходит. Люди понимают в наших государствах. И очень большой крен (я уже человек опытный в этом плане) произошел в сторону нашего единения — вместе решать вопросы», — заявил белорусский лидер.

Глава государства отметил, что хотя состоявшаяся накануне встреча лидеров стран СНГ носила неформальный характер, тем не менее удалось выйти на принципиальные вопросы, особенно по тем направлениям, где не получалось. Александр Лукашенко акцентировал внимание на гуманитарной области — вопросах, связанных с наукой, русским языком и так далее. «Приятно удивили все коллеги наши, которые поддержали ваши предложения по многим гуманитарным вопросам. Я думаю, вы потом со временем об этом сами скажете людям», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко поблагодарил российскую сторону, и прежде всего лично Президента Владимира Путина, за поддержку Беларуси в трудное санкционное время.

«Естественно, вы знаете ситуацию в Беларуси. Я вам очень благодарен, вам лично прежде всего, за то, что вы сделали для Беларуси. И за ту поддержку, которую вы оказываете нам. Не хочу вам льстить. Дело не в лести. А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба — вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются. И компании российские, и Правительство, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время. Нас продолжают душить. Пять пакетов ввели, поговаривают о шестом каком-то пакете. Притом безмозглые, никому не нужные эти санкции», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко продолжил: «И то, что мы прибавили товарооборот, и ВВП у нас выросло за этот санкционный год на фоне пандемии, — в этом большая заслуга Российской Федерации и наших друзей, пусть в меньшей степени, на международной арене. Я публично искренне вас за это благодарю».

Президент подчеркнул, что, как бы ни складывались отношения, белорусы в долгу никогда не останутся. «Думаю, что мы многое еще сможем сделать, — уверен Александр Лукашенко. — По всем направлениям мы сотрудничаем. И это будем делать всегда».

Белорусский лидер отметил, что за последнее время стороны смогли значительно подстегнуть процессы кооперации, совместной работы в плане импортозамещения. «Оказывается, мы можем многое сделать», — сказал он.

Во время встречи Президент России отметил хорошее развитие белорусской экономики. «Что касается экономики, хотел бы отметить, что и наши эксперты считают, что экономика Беларуси находится в хорошем состоянии», — сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что Беларусь для России надежный партнер не только с точки зрения политических отношений, но и экономических показателей. «Мне кажется, мы многого добились за последний год. Надеюсь, что так будет и в следующем», — добавил он.

Владимир Путин подчеркнул, что с российской стороны хорошим шагом был допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России. «Это существенно расширяет возможности для белорусских предприятий. И для нас это на пользу, потому что это повышает уровень конкурентности на рынке», — сказал российский лидер.

«Лучше мы будем конкурировать с российскими компаниями», — заметил Александр Лукашенко.

«Это так и есть. Уровень внутренней конкуренции должен быть обеспечен. В этом смысле абсолютно осознанный шаг, который пойдет на пользу как Беларуси, так и России», — добавил Президент России.

На встрече лидеры Беларуси и России также договорились о кооперации в авиастроении.

«Мы договорились, уже можно сказать. Спасибо опять же, что вы поддержали кооперацию в авиастроении. У нас есть и гражданские, и военные заводы по авиа. Мы очень многое можем делать по кооперации. Тем более, они востребованы для российского авиастроения», — заявил Президент Беларуси.

«Абсолютно, — согласился Владимир Путин. — Это будет по результатам нашей встречи еще одно из поручений Правительству».

Глава белорусского государства отметил, что давно просил российского коллегу, чтобы страны не останавливались в сотрудничестве в оборонной отрасли, военно-промышленном комплексе. «Вы меня всегда поддерживали в этом плане. Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Мы это делаем», — заявил Президент Беларуси.

«Знаю, вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет», — добавил Александр Лукашенко.

Владимир Путин в свою очередь заявил: «Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте-феврале. Не знаю, когда они решат».

После переговоров главы государств приняли участие в товарищеском хоккейном матче, который состоялся в питерском комплексе «Стрельна Арена». На лед Александр Лукашенко и Владимир Путин вышли в одной команде. Участниками игры также стали прославленные советские и российские хоккеисты.

Президенты перед участием в хоккейном матче также встретились с легендарными советскими хоккеистами Валерием Каменским, Алексеем Касатоновым и Александром Якушевым. Им были вручены высокие российские государственные награды. Александр Лукашенко лично поздравил хоккеистов, пообщался с ними, поделился своими воспоминаниями как болельщика.