Встреча председателя районного Совета депутатов с коллективом частного производственного предприятия “Виктория”

Председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович провёл встречу с трудовым коллективом ПЧУП “Виктория”.

Виктор Анатольевич акцентировал внимание работников предприятия на приближающемся знаковом событии – республиканском референдуме по изменениям и дополнениям Конституции Республики Беларусь.

Сохранение социально ориентированного государства, историко-культурных ценностей белорусов, правды о Великой Отечественной войне, закрепление в Основном законе нормы об исключении агрессии с территории нашей страны и положения о развитии сугубо мирной энергетики, совершенствование политичной системы….. – это только часть поправок, которые затрагивают основы нашего общества и направлены на сохранение и укрепление Беларуси как суверенной и независимой страны.