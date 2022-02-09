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Встреча председателя районного Совета депутатов с коллективом частного производственного предприятия “Виктория”

09.02.2022
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Председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович провёл встречу с трудовым коллективом ПЧУП “Виктория”.

Виктор Анатольевич акцентировал внимание работников предприятия на приближающемся знаковом событии – республиканском референдуме по изменениям и дополнениям Конституции Республики Беларусь.

Сохранение социально ориентированного государства,  историко-культурных ценностей белорусов, правды о Великой Отечественной войне, закрепление в Основном законе нормы об исключении агрессии с территории нашей страны и положения о развитии сугубо мирной энергетики, совершенствование политичной системы…..  – это только часть поправок, которые затрагивают основы нашего общества и направлены на сохранение и укрепление Беларуси как суверенной и независимой страны.

 

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