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Встреча председателя суда Лунинецкого района с учащимися

13.05.2023
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Накануне Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь в средней школе №1 Лунинца прошла встреча учащихся с председателем суда Лунинецкого района Екатериной Клевжиц.

Гостья рассказала ребятам об обязанности каждого человека уважать главные символы нашей страны. Екатерина Федоровна обратила внимание юных земляков на конкретные действия, которые квалифицируются как надругательство над государственными символами, а также привела примеры за последние два года по Брестской области.

Ведь за пренебрежение установленными нормами законодательством предусмотрена достаточно суровая уголовная ответственность. В соответствии со статьей 370 УК Республики Беларусь, это могут быть штраф, исправительные работы на срок до двух лет, арест, ограничение свободы до трех лет либо ее лишение на тот же срок.

Было приятно посетить родную школу, – отметила Екатерина Федоровна. – Ее закончила в 2008 году. Нахлынули теплые воспоминания… Как и во всех учреждениях образования, здесь тоже прививают уважительное отношение к нашим флагу, гербу и гимну. Именно с их почитания и уважения начинаются любовь к малой родине, осознание сопричастности к ее судьбе и ответственности за будущее.

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