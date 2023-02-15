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Встреча с работниками учреждений образования района — воинами-афганцами (Лунинецкий район)

15.02.2023
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Сегодня, 15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, прошла встреча начальника отдела по образованию Лунинецкого районного исполнительного комитета Николая Городковца и председателя районной организации отраслевого профсоюза Нелли Рафалович с работниками учреждений образования района, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане.

В ходе встречи шёл разговор о сохранении исторической памяти, патриотическом воспитании подрастающего поколения.

В учреждениях образования Лунинетчины работают 5 ветеранов боевых действий: Сайко Виктор Александрович, Коцуба Василий Ильич, Кохович Иван Константинович, Трифонов Олег Александрович, Мороз Михаил Васильевич.

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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