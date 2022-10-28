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Встреча с сенатором прошла в Лунинце

28.10.2022
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В рамках очередной встречи с трудовыми коллективами член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Григорий Протосовицкий посетил редакцию районной газеты «Лунінецкія навіны». К нему присоединился председатель Лунинецкого райисполкома Александр Савина.

В беседе с журналистами обсудили проекты законов «О Всебелорусском народном собрании» и «Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь», затронули вопросы ценообразования и работы в информационном пространстве. Григорий Васильевич поделился своим видением молодежных инициатив в различных сферах, привел яркие примеры из жизни Столинщины. Вместе провели параллели того, насколько близкими являются жители Полесья, которых объединяют любовь к земле, трудолюбие и уверенность в завтрашнем дне.

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LNC

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