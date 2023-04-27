Встреча с учащимися на тему «Трагедия и боль Чернобыля» состоялась в Лунинце

26 апреля в народном поэтическом клубе «Муза» при городском Доме культуры Лунинца состоялась встреча с учащимися СШ №1 «Трагедия и боль Чернобыля»,

Подростки-восьмиклассники, родившиеся спустя 25 лет после чернобыльской катастрофы, очень внимательно слушали рассказ о тех страшных событиях. В рамах встречи было организовано интервью с участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС председателем народного поэтического клуба «Литературная провинция», что при центральной библиотеке и другом клуба «Муза» Виктором Пинигиным.

Виктор Андреевич делился далёкими, но очень яркими воспоминаниями и впечатлениями от пережитого 37 лет назад, читал стихи на экологическую тему, отвечал на вопросы. Дети и взрослые рассуждали о том, как важно беречь окружающий нас мир, свою планету.

Наталья Кипцевич

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