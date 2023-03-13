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Встреча сотрудников инспекции охраны животного и растительного мира с гимназистами

13.03.2023
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В ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского» прошла встреча учащихся с сотрудниками Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

В ходе встречи сотрудники инспекции рассказали учащимся о истории создания государственной инспекции, о ее компетенции, об основных задачах и функциях, определённых Президентом Республики Беларусь.

Учащимся в ходе беседы доведены основные требования, установленные правилами любительского рыболовства, правилами охоты, лесным кодексом и другими нормативными правовыми актами.

Также было рассказано об ответственности несовершеннолетних за нарушения основных требований правил природопользования в соответствии с КоАП Республики Беларусь и какие меры воспитательного характера применяются к ним.

Во время встречи, учащимся был показан видеофильм, наглядно показывающий специфику работы государственной инспекции по осуществлению государственного контроля и продемонстрированы технические и специальные средства, которые сотрудники инспекции используют и применяют в полевых мероприятиях, предназначенные для выявления нарушений природоохранного законодательства.

В завершении встречи, учащиеся задали интересующие их вопросы, на которые получили исчерпавшие ответы.

Заместитель начальника инспекции А.В. Монич

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