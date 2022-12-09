Встреча в колледже с представителями Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира

В Лунинецком государственном политехническом профессионально-техническом колледже прошла встреча учащихся и преподавателей с сотрудниками Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

В ходе встречи заместитель начальника инспекции Андрей Монич рассказал о истории создания Государственной инспекции, о ее компетенции, об основных задачах и функциях.

Слушатели узнали о специфике работы Государственной инспекции по осуществлению государственного контроля, также были продемонстрированы социальные фильмы о животном и растительном мире.

Учащимся в ходе беседы доведены основные требования, установленные правилами любительского рыболовства, правилами охоты, лесным кодексом и другими нормативными правовыми актами.

Также было рассказано об ответственности несовершеннолетних за нарушения основных требований правил природопользования в соответствии с КоАП Республики Беларусь и какие меры воспитательного характера применяются к ним.

Также были показаны и продемонстрированы технические и специальные средства, которые сотрудники инспекции используют в полевых мероприятиях.

В завершении встречи, учащиеся и преподаватели задали интересующие их вопросы, на которые получили исчерпавшие ответы.

По информации Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира