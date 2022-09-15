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Встречи в формате «Открытого диалога» проходят в Лунинецком районе

15.09.2022
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В учреждениях образования на протяжении недели проходят встречи в формате «Открытого диалога», посвящённые Дню народного единства

15 сентября такая встреча прошла в Лунинецком государственном аграрном колледже, в которой приняли участие лидеры районных организаций: БРСМ — Валерия Бакунович и «Белая Русь» — Раиса Мозырчук, а также преподаватель истории Ярослав Койко 

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