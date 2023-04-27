Встречи в коллективах и с учащимися Лунинецкого района

Сегодня, 27 апреля, председатель Лунинецкого районного Совета депутатов Виктор Рафалович провел встречи с трудовыми коллективами локомотивного депо Лунинец, ГУО «Средняя школа аг. Вулька-1» и учащимися ГУО «Полесская средняя школа».

Обсуждали Послание Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию, которое проходило 31 марта во Дворце Республики. Виктор Анатольевич поделился своими впечатлениями от выступления Главы государства, акцентировал внимание на ключевых моментах его выступления.

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