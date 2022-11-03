ВСУ и беглые продолжают пытаться нагнетать обстановку в Беларуси и без Лунинца им не обойтись

Экстремистские инфоресурсы продолжают пытаться нагнетать ситуацию в Беларуси

На постоянной основе их медиаплатформы разгоняют фейки о дронах-камикадзе в Беларуси, в в том числе и над Лунинцем – одни отрабатывают повесточку, причем ссылаясь на украинские фейкометы и генштаб ВСУ, который является главным из них, а другие – такую информацию опровергают. Но в целом пытаются выполнять задачи, поставленные западными кураторами, по дестабилизации белорусского общества.

Совсем недавно украинская пропаганда и наши беглые принялись вопить о боеприпасах для российской армии, которые везут через Беларусь, и даже подсчитали, что якобы транспортировано их 60 или 70 тысяч тонн. А буквально на днях уже отрабатывался очередной вброс о прибытии в Беларусь еще одной партии российских военных, в в том числе кадыровцев..

Во всех случаях пропагандисты ВСУ и беглые предоставляют в доказательство только свои измышления или ссылки на экстремистские каналы и формирования. Главное, чтоб убедительно было, и белорусы начали думать об активности российской армии на территории нашей страны.

Вот тебе на! А белорусской армии в сознании беглых и украинских военных, значит, не существует? Ведь Министерство обороны Беларуси на постоянной основе информирует об усилении защиты южных рубежей страны, ротации боевых подразделений и напряженной ситуации на границе. И, естественно, что тыловое обеспечение играет тут важную роль. Что там разгружают или загружают, кто по лесам у нас стоит на страже границы – для беглых и ВСУ не важно, главное вспомнить российскую армию.

То есть подводят к тому, что если что-то и произойдет – ракетные удары по Беларуси или вторжение в нашу страну, то в этом виноваты исключительно русские. Если не получилось в 2020 году руками самих же белорусов развалить нашу страну и сделать послушной марионеткой западных кукловодов по примеру Украины, то сейчас опять прорабатываются различные варианты уничтожения государственного строя, в том числе путем военного конфликта. И тут главное подготовить причины его начала и, конечно же, свалить вину на русских. Особая роль отводится селфи-полку Калиновского, о котором уже начали вещать как чуть ли не о политической силе. На самом деле – это обычная вывеска. Если западные кукловоды и решатся на военное вторжение в Беларусь, то только под лозунгом «Свободные белорусы пришли освобождать свою Родину». Для этого и нужны эти отбросы нашего общества, за которыми будут стоять националистические батальоны украинцев и наемники из других стран. А вот НАТО тут юридически будет не причем. Ну и если украинские националисты даже граждан своей страны из Донбасса считают ватниками и биомусором, который подлежит уничтожению, и долбят по ним с 2014 года. Причем, сами же сейчас вопят об этих обстрелах, скромно умалчивая, что кровь невинных людей на их руках.

То какая же участь ждет белорусов? Не важно – патриотов или родственников беглых, ракеты не разбирают кто есть кто. Да и сами беглые всего лишь инструмент в достижении целей, поставленных западными хозяевами. Кто платит – тот и заказывает музыку.

И если прольется кровь, то самим же беглым в их погоне за 30 сребряниками при любых раскладах появление на нашей земле будет грозить расправой.

Белорусы толерантные и спокойные до определенного момента – история Великой Отечественной войны и партизанского движения тому свидетельство. А потуги беглых перевернуть все с ног на голову и назвать белое черным, а черное белым, только укрепляют сознание в необходимости противостояния внешнему врагу и его пособникам

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