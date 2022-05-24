Всё что важно знать о ловле раков!!!

В Беларуси обитают три вида раков – широкопалый, длиннопалый (узкопалый) и американский полосатый рак (инвазивный вид).

Широкопалый рак классифицируется в Международной Красной книге как уязвимый вид и требует тщательного внимания, в связи, с чем его лов запрещен. В случае вылова рака такого вида, его следует выпустить в водный объект в живом виде.

Американский полосатый рак — это инвазивный (чужеродный) вид для фауны Беларуси. Данный вид является нежелательным элементом из-за способности переносить чрезвычайно патогенное для аборигенных видов раков заболевание — рачью чуму, в связи, с чем ограничений на его лов не установлено.

Что касается длиннопалого (узкопалого) рака, то он является промысловым видом, на лов которого в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.06.2006 №699 «Об утверждении Правил добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства» установлены следующие запреты:

-в рыболовных угодьях Брестской области с 20 марта по 18 мая, а также яйценосных самок и самок с личинками в течение всего года;

-с длиной тела менее 10,5 сантиметра (от острия рострума до конца тельсона);

-с использованием более трех раколовок на человека (гражданами в личных целях);

-с оставлением раколовок без надзора (гражданами в личных целях);

-с использованием осветительных приборов и (или) плавательных средств, а также лов руками в темное время суток;

-с использованием иных орудий добычи диких животных, за исключением раколовок (гражданами в личных целях).

Норма добычи рака установлена — 2 кг на человека в сутки.

Справочно. Раколовка – орудие добычи раков, представляющее собой сетчатый квадрат (круг) с диагональю (диаметром) не более 100 сантиметров с закрепленной в центре наживкой (подъемник открытого типа) или ловушку (длиной не более 100 см) с одним или несколькими (не более 5) входами с диаметром входного отверстия не более 70 сантиметров (закрытого типа).

Наиболее очевидными и простыми внешними отличиями трех перечисленных видов раков являются:

— у широкопалого рака – гладкий без шипов карапакс (прикрывающий тело щиток) и лишь по краям небольшие зернистые бугорки, широкие с мощно развитыми основаниями клешни, рострум плоский, широкий, края рострума без зубцов;

— у узкопалого рака – покрытый шипами и бугорками карапакс, длинные узкие клешни, рострум длинный, параллельные края рострума вооружены острыми шипиками;

— у американского полосатого рака – светлые красно-коричневые полосы на брюшной части тела.

О фактах незаконной добычи раков, а также о варварском отношении к объектам животного и растительного мира, проведения незаконной охоты и рыболовства, о других известных Вам фактах нарушений природоохранного законодательства просим Вас сообщать на круглосуточный «телефон доверия» – 8033-333-60-00, 8017-390-00-00.

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