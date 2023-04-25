Вторая весенняя смена детей Донбасса приехала на оздоровление в Беларусь, сообщил известный общественный деятель, паралимпиец и мотивационный тренер Алексей Талай.

Благодаря поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко, ОАО «Беларуськалий» и при поддержке Союзного государства в апреле — мае в детском оздоровительном лагере «Дубрава» в Солигорском районе отдохнут более тысячи детей и подростков из Донбасса.

«Беларусь продолжает оказывать поддержку пострадавшим от боевых действий регионам. На этот раз во вторую смену вместе с ребятами из ДНР и ЛНР впервые прибыла группа из Запорожской области (100 ребят). Тем самым мы расширяем географию оказания помощи, — рассказал Алексей Талай. — В наш фонд обратился общественный деятель из Запорожья Владимир Рогов с просьбой оказать поддержку в оздоровлении детей из его региона в Беларуси».

На вокзале детей Донбасса встречали сотрудники фонда Алексея Талая, волонтеры БРСМ. «Дети были счастливы. Погода прекрасная, солнечная, мы с ними обнимались. Это было очень трогательно. Еще важный нюанс — деток из Запорожья приехали встретить их родственники из Беларуси. Также заранее мы получили добрые отзывы от родителей, которые отправили своих детей в Беларусь», — отметил общественный деятель.

Всего запланированы три весенние смены. «Третья уже наготове — пакует чемоданы», — дополнил Алексей Талай.

belta.by