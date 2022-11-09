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Второй этап республиканской олимпиады по учебным предметам прошёл в Лунинецком районе. Смотрите кто победил
В текущем учебном году второй этап республиканской олимпиады по 15 учебным предметам впервые проведен на осенних каникулах в период с 31 октября по 4 ноября 2022 года. В пяти соревновательных днях приняли участие 537 учащихся из учреждений общего среднего и среднего специального образования Лунинецкого района.
Самыми многочисленными по количеству участников стали олимпиады по учебным предметам «Математика» (70 участников), «Белорусский язык» (65 участников), «Русский язык» (60 участников), «Биология» (55 участников).
По решению жюри 181 участник признан победителем.
Все победители второго этапа республиканской олимпиады примут участие в областном рейтинговом отборе, после чего определятся представители района для участия в третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.
Поздравляем победителей и их педагогов, желаем успеха в рейтинговом отборе!
По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома
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|Победители второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам за 31.10-04.11.2022
|№
|Предмет
|Фамилия, имя, отчество участника
|Класс
|Учреждение образования
|Степень диплома
|Фамилия, имя, отчество учителя
|1
|Русский язык и литература
|Чирец Арина Андреевна
|9
|ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи «
|I
|Ясеня Наталья Михайловна
|2
|Русский язык и литература
|Тупека валерия Денисовна
|9
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|II
|Кравцова Ирина Ивановна
|3
|Русский язык и литература
|Пеленюк Варвара Владимировна
|9
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|II
|Кравцова Ирина Ивановна
|4
|Русский язык и литература
|Сайко Дарья Викторовна
|9
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|II
|Кравцова Ирина Ивановна
|5
|Русский язык и литература
|Короваевич Антон Михайлович
|9
|ГУО «Средняя школа №4 г.Лунинца»
|III
|Мшар Татьяна Вячеславовна
|6
|Русский язык и литература
|Яковчик Ксения Александровна
|9
|ГУО «Полесская средняя школа»
|III
|Данилович Наталья Алексеевна
|7
|Русский язык и литература
|Колбовская Алина Валентиновна
|9
|ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»
|III
|Харкевич Наталья Самуиловна
|8
|Русский язык и литература
|Вокса Вероника Александровна
|9
|ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»
|III
|Харкевич Наталья Самуиловна
|9
|Русский язык и литература
|Ярохович Наталья Андреевна
|10
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|I
|Бондаренко Марина Геннадьевна
|10
|Русский язык и литература
|Шалыгина София Евгеньевна
|10
|ГУО «Средняя школа №4 г.Лунинца»
|II
|Бут-Гусаим Галина Анатольевна
|11
|Русский язык и литература
|Малькевич Милена Николаевна
|10
|ГУО «Редигеровскя средняя школа»
|II
|Голикова Ирина Степановна
|12
|Русский язык и литература
|Коннова Екатерина Андреевна
|10
|ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»
|II
|Харкевич Наталья Самуиловна
|13
|Русский язык и литература
|Петрович Виктория Геннадьевна
|10
|ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»
|III
|Харкевич Наталья Самуиловна
|14
|Русский язык и литература
|Чирец Александра Андреевна
|10
|ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»
|III
|Ясеня Наталья Михайловна
|15
|Русский язык и литература
|Ковалевич Мария Владимировна
|10
|ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»
|III
|Максимович Светлана Ивановна
|16
|Русский язык и литература
|Федорович Екатерина Викторовна
|10
|ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»
|III
|Ясеня Наталья Михайловна
|17
|Русский язык и литература
|Горбачевская Алина Григорьевна
|10
|ГУО «Синкевичская средняя школа»
|III
|Романович Инна Ивановна
|18
|Русский язык и литература
|Цуба Елизавета Владимировна
|11
|ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»
|I
|Ясеня Наталья Михайловна
|19
|Русский язык и литература
|Коваль Алеся Сергеевна
|11
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|II
|Бондаренко Марина Геннадьевна
|20
|Русский язык и литература
|Коваль Никита Анатольевич
|11
|ГУО «Дворецкая средняя школа»
|II
|Дубина Ирина Васильевна
|21
|Русский язык и литература
|Смирнова Александра Евгеньевна
|11
|ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»
|III
|Харкевич Наталья Самуиловна
|22
|Русский язык и литература
|Кузьмич Татьяна Игоревна
|11
|ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»
|III
|Якубович Нина Фёдоровна
|23
|Русский язык и литература
|Лукашевич Никита Николаевич
|11
|ГУО «Любачинская средняя школа»
|III
|Лукашевич Ольга Ивановна
|24
|Химия
|Мукалова Евгения Артёмовна
|9
|ГУО «Средняя школа №3 г.Лунинца»
|I
|Самусевич Ирина Валерьевна
|25
|Химия
|Войтеховская Дарья Валентиновна
|11
|ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И. Недведского»
|II
|Сулковская Татьяна Александровна
|26
|Немецкий язык
|Малькевич Милена Николаевна
|10
|ГУО «Редигеровская средняя школа»
|I
|Ткачук Любовь Адамовна
|27
|Немецкий язык
|Конопацкая Виктория Александровна
|9
|ГУО «Дятловичская средняя школа»
|II
|Павлович Оксана Николаевна
|28
|Немецкий язык
|Григорьев Кирилл Сергеевич
|10
|ГУО «Язвинская средняя школа»
|III
|Бартновская Ольга Васильевна
|29
|Немецкий язык
|Жук Анастасия Александровна
|11
|ГУО «Дятловичская средняя школа»
|I
|Кременевская Оксана Владимировна
|30
|Немецкий язык
|Лукашевич Никита Николаевич
|11
|ГУО «Любачинская средняя школа»
|II
|Протасюк Татьяна Михайловна
|31
|Немецкий язык
|Ярмольчик Кирилл Сергеевич
|11
|ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района»
|III
|Ильючик Инна Антоновна
|32
|Информатика
|Орешко Алина Александровна
|10
|ГУО «Средняя школа № 2 г. Лунинца»
|I
|Трегубов Иван Альфредович
|33
|Информатика
|Свибович Никита Михайлович
|10
|ГУО «Средняя школа № 2 г. Лунинца»
|II
|Трегубов Иван Альфредович
|34
|Информатика
|Гришко Денис Михайлович
|10
|ГУО «Гимназия г. Лунинца»
|II
|Гриневич Ольга Ивановна
|35
|Информатика
|Евпалов Роман Вячеславович
|9
|ГУО «Средняя школа № 2 г. Лунинца»
|III
|Трегубов Иван Альфредович
|36
|Информатика
|Микулич Алексей Эдуардович
|11
|ГУО «Средняя школа № 2 г. Лунинца»
|III
|Трегубов Иван Альфредович
|37
|Информатика
|Мелеховец Полина Николаевна
|8
|ГУО «Средняя школа № 2 г. Лунинца»
|III
|Трегубов Иван Альфредович
|38
|Биология
|Бойко Юлия Витальевна
|9
|ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»
|II
|Захаркевич Оксана Геннадьевна
|39
|Биология
|Каленкович Ярослав Витальевич
|9
|ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца»
|III
|Ильючик Нина Семёновна
|40
|Биология
|Сулковская Анна Александровна
|9
|ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»
|III
|Кузьмич Анастасия Викторовна
|41
|Биология
|Гасюк Дарья Михайловна
|9
|ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца»
|III
|Ильючик Нина Семёновна
|42
|Биология
|Ракович Максим Васильевич
|10
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|I
|Лабутина Людмила Васильевна
|43
|Биология
|Гецман Александр Викторович
|10
|ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»
|II
|Захаркевич Оксана Геннадьевна
|44
|Биология
|Медведева Анастасия Андреевна
|10
|ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»
|II
|Конопацкая Елена Николаевна
|45
|Биология
|Кононюк Арина Александровна
|10
|ГУО «Редигеровская средняя школа»
|III
|Лукашевич Татьяна Ивановна
|46
|Биология
|Хлуд Милена Владимировна
|11
|ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»
|II
|Захаркевич Оксана Геннадьевна
|47
|Биология
|Черноокий Николай Андреевич
|11
|ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»
|II
|Захаркевич Оксана Геннадьевна
|48
|Биология
|Коваль Алеся Сергеевна
|11
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|III
|Лабутина Людмила Васильевна
|49
|Биология
|Гущеня Дмитрий Анатольевич
|11
|ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»
|III
|Конопацкая Елена Николаевна
|50
|Биология
|Велесюк Елизавета Сергеевна
|11
|ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»
|III
|Конопацкая Елена Николаевна
|51
|Биология
|Чижик Алина Дмитриевна
|11
|ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»
|III
|Захаркевич Оксана Геннадьевна
|52
|Биология
|Лесько Елена Сергеевна
|11
|ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»
|III
|Васильева Янина Вячеславовна
|53
|История
|Мельянец Роман Александрович
|10
|ГУО «Бостынская средняя школа»
|I
|Мельянец Вера Степановна
|54
|История
|Орешкевич Александр Сергеевич
|10
|ГУО «Кожан-Городокская средняя школа»
|II
|Долговечная Татьяна Ивановна
|55
|История
|Хомич Никита Олегович
|9
|ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»
|III
|Корнева Екатерина Анатольевна
|56
|История
|Ярмошук Алексей Викторович
|10
|ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»
|III
|Хохулова Татьяна Владимировна
|57
|История
|Тельпук Андрей Николаевич
|10
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|III
|Орешкевич Оксана Григорьевна
|58
|История
|Урбанович Кирилл Викторович
|10
|ГУО «Красновольская средняя школа»
|III
|Кастусик Александр Викторович
|59
|История
|Насеня Анна Сергеевна
|11
|ГУО «Средняя школа аг.Вулька-2»
|I
|Вечёрко Анатолий Тимофеевич
|60
|История
|Копоть Роман Николаевич
|11
|ГУО «Средняя школа №4 г.Лунинца»
|II
|Гомон Лилия Константиновна
|61
|История
|Веремчук Илья Дмитриевич
|11
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|III
|Грушевский Александр Александрович
|62
|История
|Котович Станислав Вячеславович
|11
|ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»
|III
|Тельпук Нина Евгеньевна
|63
|История
|Филинович Александр Леонидович
|11
|ГУО «Любачинская средняя школа»
|III
|Филинович Леонид Владимирович
|64
|Трудовое обучение (обсл.труд)
|Герасимович Анна Андреевна
|10
|ГУО «Лунинская средняя школа»
|I
|Ярмольчик Наталья Симоновна
|65
|Трудовое обучение (обсл.труд)
|Жогло Дарья Викторовна
|10
|ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района»
|II
|Ильючик Елена Ивановна
|66
|Трудовое обучение (обсл.труд)
|Акиншева София Александровна
|10
|ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»
|II
|Случак Анжелика Ивановна
|67
|Трудовое обучение (обсл.труд)
|Цуба Карина Александровна
|9
|ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»
|II
|Конопацкая Валентина Михайловна
|68
|Трудовое обучение (обсл.труд)
|Николайчик Арианна Сергеевна
|9
|ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»
|II
|Неверовская Ирина Александровна
|69
|Трудовое обучение (обсл.труд)
|Курц Александра Андреевна
|8
|ГУО «Дятловичская средняя школа»
|III
|Евпалова Ольга Степановна
|70
|Трудовое обучение (обсл.труд)
|Кусович Алина Ивановна
|8
|ГУО «Язвинская средняя школа»
|III
|Морза Светлана Васильевна
|71
|Трудовое обучение (обсл.труд)
|Якубович Софья Викторовна
|8
|ГУО «Кожан-Городокская средняя школа»
|III
|Якубович Елена Алексеевна
|72
|Трудовое обучение (обсл.труд)
|Щетко Калина Сергеевна
|9
|ГУО «Большечучевичская средняя школа»
|III
|Лесковская Инна Владимировна
|73
|Трудовое обучение (обсл.труд)
|Горегляд Анастасия Вячеславовна
|11
|ГУО «Полесская средняя школа»
|III
|Обровец Ольга Леонидовна
|74
|Трудовое обучение (технич.труд)
|Пилевич Даниил Иванович
|11
|ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»
|I
|Карпец Сергей Александрович
|75
|Трудовое обучение (технич.труд)
|Ракович Никита Дмитриевич
|11
|ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца»
|II
|Карпец Сергей Александрович
|76
|Трудовое обучение (технич.труд)
|Ванюк Владислав Иванович
|11
|ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»
|II
|Карпец Сергей Александрович
|77
|Трудовое обучение (технич.труд)
|Мокейчик Егор Александрович
|9
|ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»
|III
|Карпец Сергей Александрович
|78
|Трудовое обучение (технич.труд)
|Шеметило Даниил Сергеевич
|8
|ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»
|III
|Швед Юрий Михайлович
|79
|Трудовое обучение (технич.труд)
|Андруш Илья Михайлович
|9
|ГУО «Кожан-Городокская средняя школа»
|III
|Яскевич Николай Адамович
|80
|Трудовое обучение (технич.труд)
|Гончарук Виталий Петрович
|8
|ГУО «Средняя школа №3 г.Лунинца»
|III
|Тельпук Юлия Ивановна
|81
|Трудовое обучение (технич.труд)
|Шпак Анатолий Константинович
|9
|ГУО «Любачинская средняя школа»
|III
|Гриневич Сергей Емельянович
|82
|Трудовое обучение (технич.труд)
|Ярмакович Максим Леонидович
|9
|ГУО «Редигеровская средняя школа»
|III
|Скребейко Михаил Михайлович
|83
|Математика
|Капустич Кирилл Дмитриевич
|8
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|I
|Черноокая Людмила Александровна
|84
|Математика
|Муковозов Виталий Александрович
|8
|ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»
|II
|Хомка Оксана Ивановна
|85
|Математика
|Гребень Никита Александрович
|8
|ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»
|II
|Заступневич Наталья Ивановна
|86
|Математика
|Горгун Денис Алексеевич
|8
|ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»
|III
|Верес Татьяна Васильевна
|87
|Математика
|Ковалец Никита Иванович
|8
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|III
|Черноокая Людмила Александровна
|88
|Математика
|Кукса Кирилл Михайлович
|8
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|III
|Черноокая Людмила Александровна
|89
|Математика
|Гаврилович Дмитрий Сергеевич
|8
|ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»
|III
|Грабович Мария Васильевна
|90
|Математика
|Мукалова Евгения Артёмовна
|9
|ГУО «Средняя школа №3 г.Лунинца»
|I
|Мигалевич Елена Григорьевна
|91
|Математика
|Романович Кирилл Юрьевич
|9
|ГУО «Язвинская средняя школа»
|II
|Паулич Елена Васильевна
|92
|Математика
|Губич София Сергеевна
|9
|ГУО «Средняя школа №2 г.Микашевичи»
|III
|Дуда Ирина Григорьевна
|93
|Математика
|Ванюк Анна Ивановна
|9
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|III
|Емельянович Елена Николаевна
|94
|Математика
|Гришко Денис Михайлович
|10
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|I
|Емельянович Елена Николаевна
|95
|Математика
|Коннова Екатерина Андреевна
|10
|ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»
|II
|Веренич Лариса Михайловна
|96
|Математика
|Юрченко Александра Васильевна
|10
|ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»
|II
|Синькевич Раиса Владимировна
|97
|Математика
|Колган Михаил Александрович
|10
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|III
|Емельянович Елена Николаевна
|98
|Математика
|Данько Андрей Александрович
|10
|ГУО «Средняя школа №4 г.Лунинца»
|III
|Гарапучик Ольга Николаевна
|99
|Математика
|Тутина Мария Дмитриевна
|10
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|III
|Емельянович Елена Николаевна
|100
|Математика
|Лукашевич Олег Александрович
|10
|ГУО «Редигеровская средняя школа»
|III
|Голиков Максим Владимирович
|101
|Математика
|Чирец Денис Сергеевич
|11
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|I
|Галюк Оксана Васильевна
|102
|Математика
|Буневич Полина Геннадьевна
|11
|ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»
|II
|Синькевич Раиса Владимировна
|103
|Математика
|Ярохович Анна Анатольевна
|11
|ГУО «Средняя школа аг.Вулька-2»
|II
|Павлович Наталья Ивановна
|104
|Математика
|Кныревич Виталий Романович
|11
|ГУО «Кожан-Городокская средняя школа»
|III
|Крук Мария Николаевна
|105
|Математика
|Абраменя Никита Николаевич
|11
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|III
|Галюк Оксана Васильевна
|106
|Математика
|Пашкевич Илья Станиславович
|11
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|III
|Галюк Оксана Васильевна
|107
|География
|Фурсевич Егор Дмитриевич
|9
|ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»
|I
|Корбут Ирина Казимировна
|108
|География
|Борисевич Егор Сергеевич
|9
|ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»
|II
|Ковшик Татьяна Авдеевна
|109
|География
|Варварский Сергей Анатольевич
|9
|ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца»
|III
|Ледовских Ирина Петровна
|110
|География
|Скиба Руслан Николаевич
|9
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|III
|Берёзко Андрей Николаевич
|111
|География
|Хлуд Степан Сергеевич
|9
|ГУО «Полесская средняя школа»
|III
|Антонович Эдуард Степанович
|112
|География
|Мельянец Роман Александрович
|10
|ГУО «Бостынская средняя школа»
|I
|Мельянец Вера Степановна
|113
|География
|Яцушкевич Александр Сергеевич
|10
|ГУО «Средняя школа №3 г. Лунинца»
|II
|Яцушкевич Светлана Петровна
|114
|География
|Тельпук Андрей Николаевич
|10
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|III
|Берёзко Андрей Николаевич
|115
|География
|Соловьёва Ангелина Александровна
|10
|ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»
|III
|Ковшик Татьяна Авдеевна
|116
|География
|Блинова Анжелика Юрьевна
|11
|ГУО «Синкевичская средняя школа»
|I
|Кривулец Анатолий Николаевич
|117
|География
|Помозова Ангелина Викторовна
|11
|ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»
|II
|Ковшик Татьяна Авдеевна
|118
|География
|Ярмольчик Мария Викторовна
|11
|ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района»
|II
|Ильючик Елена Ивановна
|119
|География
|Билиба Алёна Николаевна
|11
|ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»
|III
|Ковшик Татьяна Авдеевна
|120
|Обществоведение
|Демидович Алена Александровна
|10
|ГУО «Лахвенская средняя школа»
|I
|Ярохович Юлия Сергеевна
|121
|Обществоведение
|Максимчик Дана Сергеевна
|10
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|II
|Орешкевич Оксана Григорьевна
|122
|Обществоведение
|Казун Анастасия Васильевна
|10
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|II
|Орешкевич Оксана Григорьевна
|123
|Обществоведение
|Ячменович Александр Александрович
|10
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|III
|Орешкевич Оксана Григорьевна
|124
|Обществоведение
|Жук Игорь Анатольевич
|10
|ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»
|III
|Хохулова Татьяна Владимировна
|125
|Обществоведение
|Тестова Милана Александровна
|10
|ГУО «Средняя школа №2 г.Микашевичи»
|III
|Кадникова Ирина Валериевна
|126
|Обществоведение
|Кулак Дарья Сергеевна
|11
|ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»
|I
|Корнева Екатерина Анатольевна
|127
|Обществоведение
|Скакалкина Анастасия Олеговна
|11
|ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»
|II
|Тельпук Нина Евгеньевна
|128
|Обществоведение
|Середич Андрей Алексеевич
|11
|ГУО «Средняя школа №2 г.Микашевичи»
|II
|Жолнерович Тамара Николаевна
|129
|Обществоведение
|Насеня Анна Сергеевна
|11
|ГУО «Средняя школа аг.Вулька-2»
|III
|Вечёрко Анатолий Тимофеевич
|130
|Обществоведение
|Ярмольчик Мария Викторовна
|11
|ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района»
|III
|Ильючик Людмила Григорьевна
|131
|Обществоведение
|Бруцкая Валерия Васильевна
|11
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|III
|Орешкевич Оксана Григорьевна
|132
|Физика
|Романович Кирилл Юрьевич
|9
|ГУО «Язвинская средняя школа»
|I
|Паулич Елена Васильевна
|133
|Физика
|Круговец Руслан Николаевич
|9
|ГУО «Средняя школа №4 г.Лунинца»
|II
|Скиба Наталья Александровна
|134
|Физика
|Борисевич Егор Сергеевич
|9
|ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»
|III
|Калютич Николай Иванович
|135
|Физика
|Ванюк Анна Ивановна
|9
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|III
|Граблюк Василий Демьянович
|136
|Физика
|Гришко Денис Михайлович
|10
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|I
|Кунда Эдуард Павлович
|137
|Физика
|Юрченко Александра Васильевна
|10
|ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»
|II
|Зылевич Владимир Владимирович
|138
|Физика
|Демидович Варвара Александровна
|10
|ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»
|III
|Зылевич Владимир Владимирович
|139
|Физика
|Курилович Матвей Александрович
|10
|ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»
|III
|Зылевич Владимир Владимирович
|140
|Физика
|Буневич Полина Геннадьевна
|11
|ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»
|II
|Зылевич Владимир Владимирович
|141
|Физика
|Березко Андрей Александрович
|11
|ГУО «Межлесская средняя школа»
|III
|Павлович Людмила Николаевна
|142
|Астрономия
|Лобко Екатерина Эдуардовна
|11
|ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»
|I
|Зылевич Владимир Владимирович
|143
|Астрономия
|Лобко Егор Андреевич
|11
|ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»
|III
|Зылевич Владимир Владимирович
|144
|Белорусский язык и литература
|Коваль Анна Михайловна
|9
|ГУО «Дворецкая средняя школа»
|II
|Лещук Людмила Фёдоровна
|145
|Белорусский язык и литература
|Желенговская Ксения Николаевна
|9
|ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца
|III
|Некрашевич Инна Фёдорвна
|146
|Белорусский язык и литература
|Антонович Мария Алексеевна
|9
|ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района»
|III
|Ковалевич Инна Владимировна
|147
|Белорусский язык и литература
|Арабей Елизавета Михайловна
|9
|ГУО «Бостынская средняя школа»
|III
|Зылевич Елена Николаевна
|148
|Белорусский язык и литература
|Юрцевич Лика Руслановна
|9
|ГУО «Межлесская средняя школа»
|III
|Савич Любовь Антоновна
|149
|Белорусский язык и литература
|Колос Артем Иванович
|9
|ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»
|III
|Ницевич Нина Владимировна
|150
|Белорусский язык и литература
|Бовкунович Анна Александровна
|10
|ГУО «Дятловичская средняя школа»
|II
|Лихтар Татьяна Константиновна
|151
|Белорусский язык и литература
|Ковалевич Мария Владимировна
|10
|ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»
|II
|Гордиевич Светлана Антоновна
|152
|Белорусский язык и литература
|Вечер Татьяна Михайловна
|10
|ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»
|III
|Гребень Татьяна Константиновна
|153
|Белорусский язык и литература
|Свибович Анастасия Михайловна
|10
|ГУО «Красновольская средняя школа»
|III
|Соц Галина Николаевна
|154
|Белорусский язык и литература
|Солуйчик Виталина Андреевна
|10
|ГУО «Лунинская средняя школа»
|III
|Алексеева Татьяна Степановна
|155
|Белорусский язык и литература
|Смирнова Александра Евгеньевна
|11
|ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»
|I
|Бирило Анна Фёдоровна
|156
|Белорусский язык и литература
|Дашкевич Полина Александровна
|11
|ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»
|II
|Ницевич Нина Владимировна
|157
|Белорусский язык и литература
|Левшиц Дарья Викторовна
|11
|ГУО «Дятловичская средняя школа»
|II
|Бовкунович Людмила Леонидовна
|158
|Белорусский язык и литература
|Ильючик Ангелина Николаевна
|11
|ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района»
|III
|Ильючик Вера Константиновна
|159
|Белорусский язык и литература
|Вакулич Диана Евгеньевна
|11
|ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»
|III
|Хаританович Наталья Валерьевна
|160
|Белорусский язык и литература
|Павлович Алина Викторовна
|11
|ГУО «Межлесская средняя школа»
|III
|Савич Любовь Антоновна
|161
|Белорусский язык и литература
|Ярмольчик Ульяна Вадимовна
|11
|ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»
|III
|Мелеховец Елена Аркадьевна
|162
|Белорусский язык и литература
|Грабович Янина Ивановна
|11
|ГУО «Синкевичская средняя школа»
|III
|Рудько Надежда Владимировна
|163
|Английский язык
|Ракович Максим Васильевич
|10
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|I
|Олиферович Наталья Васильевна
|164
|Английский язык
|Насеня Ульяна Дмитриевна
|10
|ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»
|II
|Березко Инна Николаевна
|165
|Английский язык
|Зылевич Екатерина Викторовна
|9
|ГУО «Средняя школа №4 г.Лунинца»
|III
|Кохович Татьяна Константиновна
|166
|Английский язык
|Махляр Михаил Дмитриевич
|9
|ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»
|III
|Бусько Кристина Анатольевна
|167
|Английский язык
|Сыцевич Мария Викторовна
|11
|ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»
|I
|Бусько Кристина Анатольевна
|168
|Английский язык
|Якубович Матвей Сергеевич
|11
|ГУО «Гимназия г.Лунинца»
|II
|Олиферович Наталья Васильевна
|169
|Английский язык
|Махляр Мария Дмитриевна
|11
|ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»
|III
|Бусько Кристина Анатольевна
|170
|Английский язык
|Кохович Илья Михайлович
|11
|ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»
|III
|Сенюк Ирина Александровна
|171
|Физическая культура и здоровье
|Ярохович Денис Андреевич
|11
|ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца»
|I
|Войтеховский Виктор Аркадьевич
|172
|Физическая культура и здоровье
|Ивашкевич Глеб Игоревич
|10
|ГУО «Гимназия г. Лунинца»
|II
|Казун Виктор Иванович
|173
|Физическая культура и здоровье
|Каленкович Евгений Витальевич
|11
|ГУО «Любачинская средняя школа»
|II
|Кузьмич Дмитрий Васильевич
|174
|Физическая культура и здоровье
|Злотник Евгений Сергеевич
|10
|ГУО «Средняя школа №2 г. Микашевичи»
|II
|Савич Василий Владимирович
|175
|Физическая культура и здоровье
|Горгун Максим Анатольевич
|11
|ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»
|III
|Морозов Евгений Николаевич
|176
|Физическая культура и здоровье
|Пекарчик Павел Николаевич
|10
|ГУО «Средняя школа №2 г. Микашевичи»
|III
|Макаревич Светлана Борисовна»
|177
|Физическая культура и здоровье
|Верес Станислав Михайлович
|11
|ГУО «Богдановская средняя школа»
|III
|Ковалевич Леонид Антонович
|178
|Физическая культура и здоровье
|Гулевич Никита Александрович
|11
|ГУО «Средняя школа №4 г. Лунинца»
|III
|Санюкович Михаил Николаевич
|179
|Физическая культура и здоровье
|Бандацкий Владислав Дмитриевич
|9
|ГУО «Дворецкая средняя школа»
|III
|Коваль Иван Евдокимович
|180
|Физическая культура и здоровье
|Короваевич Илья Юрьевич
|11
|ГУО «Язвинская средняя школа»
|III
|Германович Анжелика Владимировна
|181
|Физическая культура и здоровье
|Конопацкая Дарья Вячеславовна
|11
|ГУО «Бостынская средняя школа»
|I
|Зылевич Татьяна Александровна