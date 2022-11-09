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Второй этап республиканской олимпиады по учебным предметам прошёл в Лунинецком районе. Смотрите кто победил

09.11.2022
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В текущем учебном году второй этап республиканской олимпиады по 15 учебным предметам впервые проведен на осенних каникулах в период с 31 октября по 4 ноября 2022 года. В пяти соревновательных днях приняли участие 537 учащихся из учреждений общего среднего и среднего специального образования Лунинецкого района.

Самыми многочисленными по количеству участников стали олимпиады по учебным предметам «Математика» (70 участников), «Белорусский язык» (65 участников), «Русский язык» (60 участников), «Биология» (55 участников).

По решению жюри 181 участник признан победителем. 

Все победители второго этапа республиканской олимпиады примут участие в областном рейтинговом отборе, после чего определятся представители района для участия в третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.

Поздравляем победителей и их педагогов, желаем успеха в рейтинговом отборе!

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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Победители второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам за 31.10-04.11.2022
ПредметФамилия, имя, отчество участникаКлассУчреждение образованияСтепень дипломаФамилия, имя, отчество учителя
1Русский язык и литератураЧирец Арина Андреевна9ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи «IЯсеня Наталья Михайловна
2Русский язык и литератураТупека валерия Денисовна9ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIКравцова Ирина Ивановна
3Русский язык и литератураПеленюк Варвара Владимировна9ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIКравцова Ирина Ивановна
4Русский язык и литератураСайко Дарья Викторовна9ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIКравцова Ирина Ивановна
5Русский язык и литератураКороваевич Антон Михайлович9ГУО «Средняя школа №4 г.Лунинца»IIIМшар Татьяна Вячеславовна
6Русский язык и литератураЯковчик Ксения Александровна9ГУО «Полесская средняя школа»IIIДанилович Наталья Алексеевна
7Русский язык и литератураКолбовская Алина Валентиновна9ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»IIIХаркевич Наталья Самуиловна
8Русский язык и литератураВокса Вероника Александровна9ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»IIIХаркевич Наталья Самуиловна
9Русский язык и литератураЯрохович Наталья Андреевна10ГУО «Гимназия г.Лунинца»IБондаренко Марина Геннадьевна
10Русский язык и литератураШалыгина София Евгеньевна10ГУО «Средняя школа №4 г.Лунинца»IIБут-Гусаим Галина Анатольевна
11Русский язык и литератураМалькевич Милена Николаевна10ГУО «Редигеровскя средняя школа»IIГоликова Ирина Степановна
12Русский язык и литератураКоннова Екатерина Андреевна10ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»IIХаркевич Наталья Самуиловна
13Русский язык и литератураПетрович Виктория Геннадьевна10ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»IIIХаркевич Наталья Самуиловна
14Русский язык и литератураЧирец Александра Андреевна10ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»IIIЯсеня Наталья Михайловна
15Русский язык и литератураКовалевич Мария Владимировна10ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»IIIМаксимович Светлана Ивановна
16Русский язык и литератураФедорович Екатерина Викторовна10ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»IIIЯсеня Наталья Михайловна
17Русский язык и литератураГорбачевская Алина Григорьевна10ГУО «Синкевичская средняя школа»IIIРоманович Инна Ивановна
18Русский язык и литератураЦуба Елизавета Владимировна11ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»IЯсеня Наталья Михайловна
19Русский язык и литератураКоваль Алеся Сергеевна11ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIБондаренко Марина Геннадьевна
20Русский язык и литератураКоваль Никита Анатольевич11ГУО «Дворецкая средняя школа»IIДубина Ирина Васильевна
21Русский язык и литератураСмирнова Александра Евгеньевна11ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»IIIХаркевич Наталья Самуиловна
22Русский язык и литератураКузьмич Татьяна Игоревна11ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»IIIЯкубович Нина Фёдоровна
23Русский язык и литератураЛукашевич Никита Николаевич11ГУО «Любачинская средняя школа»IIIЛукашевич Ольга Ивановна
24ХимияМукалова Евгения Артёмовна9ГУО «Средняя школа №3 г.Лунинца»IСамусевич Ирина Валерьевна
25ХимияВойтеховская Дарья Валентиновна11ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И. Недведского»IIСулковская Татьяна Александровна
26Немецкий языкМалькевич Милена Николаевна10ГУО «Редигеровская средняя школа»IТкачук Любовь Адамовна
27Немецкий языкКонопацкая Виктория Александровна9ГУО «Дятловичская средняя школа»IIПавлович Оксана Николаевна
28Немецкий языкГригорьев Кирилл Сергеевич10ГУО «Язвинская средняя школа»IIIБартновская Ольга Васильевна
29Немецкий языкЖук Анастасия Александровна11ГУО «Дятловичская средняя школа»IКременевская Оксана Владимировна
30Немецкий языкЛукашевич Никита Николаевич11ГУО «Любачинская средняя школа»IIПротасюк Татьяна Михайловна
31Немецкий языкЯрмольчик Кирилл Сергеевич11ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района»IIIИльючик Инна Антоновна
32ИнформатикаОрешко Алина Александровна10ГУО «Средняя школа № 2 г. Лунинца»IТрегубов Иван Альфредович
33ИнформатикаСвибович Никита Михайлович10ГУО «Средняя школа № 2 г. Лунинца»IIТрегубов Иван Альфредович
34ИнформатикаГришко Денис Михайлович10ГУО «Гимназия г. Лунинца»IIГриневич Ольга Ивановна
35ИнформатикаЕвпалов Роман Вячеславович9ГУО «Средняя школа № 2 г. Лунинца»IIIТрегубов Иван Альфредович
36ИнформатикаМикулич Алексей Эдуардович11ГУО «Средняя школа № 2 г. Лунинца»IIIТрегубов Иван Альфредович
37ИнформатикаМелеховец Полина Николаевна8ГУО «Средняя школа № 2 г. Лунинца»IIIТрегубов Иван Альфредович
38БиологияБойко Юлия Витальевна9ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»IIЗахаркевич Оксана Геннадьевна
39БиологияКаленкович Ярослав Витальевич9ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца»IIIИльючик Нина Семёновна
40БиологияСулковская Анна Александровна9ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»IIIКузьмич Анастасия Викторовна
41БиологияГасюк Дарья Михайловна9ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца»IIIИльючик Нина Семёновна
42БиологияРакович Максим Васильевич10ГУО «Гимназия г.Лунинца»IЛабутина Людмила Васильевна
43БиологияГецман Александр Викторович10ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»IIЗахаркевич Оксана Геннадьевна
44БиологияМедведева Анастасия Андреевна10ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»IIКонопацкая Елена Николаевна
45БиологияКононюк Арина Александровна10ГУО «Редигеровская средняя школа»IIIЛукашевич Татьяна Ивановна
46БиологияХлуд Милена Владимировна11ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»IIЗахаркевич Оксана Геннадьевна
47БиологияЧерноокий Николай Андреевич11ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»IIЗахаркевич Оксана Геннадьевна
48БиологияКоваль Алеся Сергеевна11ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIIЛабутина Людмила Васильевна
49БиологияГущеня Дмитрий Анатольевич11ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»IIIКонопацкая Елена Николаевна
50БиологияВелесюк Елизавета Сергеевна11ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»IIIКонопацкая Елена Николаевна
51БиологияЧижик Алина Дмитриевна11ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»IIIЗахаркевич Оксана Геннадьевна
52БиологияЛесько Елена Сергеевна11ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»IIIВасильева Янина Вячеславовна
53ИсторияМельянец Роман Александрович10ГУО «Бостынская средняя школа»IМельянец Вера Степановна
54ИсторияОрешкевич Александр Сергеевич10ГУО «Кожан-Городокская средняя школа»IIДолговечная Татьяна Ивановна
55ИсторияХомич Никита Олегович9ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»IIIКорнева Екатерина Анатольевна
56ИсторияЯрмошук Алексей Викторович10ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»IIIХохулова Татьяна Владимировна
57ИсторияТельпук Андрей Николаевич10ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIIОрешкевич Оксана Григорьевна
58ИсторияУрбанович Кирилл Викторович10ГУО «Красновольская средняя школа»IIIКастусик Александр Викторович
59ИсторияНасеня Анна Сергеевна11ГУО «Средняя школа аг.Вулька-2»IВечёрко Анатолий Тимофеевич
60ИсторияКопоть Роман Николаевич11ГУО «Средняя школа №4 г.Лунинца»IIГомон Лилия Константиновна
61ИсторияВеремчук Илья Дмитриевич11ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIIГрушевский Александр Александрович
62ИсторияКотович Станислав Вячеславович11ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»IIIТельпук Нина Евгеньевна
63ИсторияФилинович Александр Леонидович11ГУО «Любачинская средняя школа»IIIФилинович Леонид Владимирович
64Трудовое обучение (обсл.труд)Герасимович Анна Андреевна10ГУО «Лунинская средняя школа»IЯрмольчик Наталья Симоновна
65Трудовое обучение (обсл.труд)Жогло Дарья Викторовна10ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района»IIИльючик Елена Ивановна
66Трудовое обучение (обсл.труд)Акиншева София Александровна10ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»IIСлучак Анжелика Ивановна
67Трудовое обучение (обсл.труд)Цуба Карина Александровна9ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»IIКонопацкая Валентина Михайловна
68Трудовое обучение (обсл.труд)Николайчик Арианна Сергеевна9ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»IIНеверовская Ирина Александровна
69Трудовое обучение (обсл.труд)Курц Александра Андреевна8ГУО «Дятловичская средняя школа»IIIЕвпалова Ольга Степановна
70Трудовое обучение (обсл.труд)Кусович Алина Ивановна8ГУО «Язвинская средняя школа»IIIМорза Светлана Васильевна
71Трудовое обучение (обсл.труд)Якубович Софья Викторовна8ГУО «Кожан-Городокская средняя школа»IIIЯкубович Елена Алексеевна
72Трудовое обучение (обсл.труд)Щетко Калина Сергеевна9ГУО «Большечучевичская средняя школа»IIIЛесковская Инна Владимировна
73Трудовое обучение (обсл.труд)Горегляд Анастасия Вячеславовна11ГУО «Полесская средняя школа»IIIОбровец Ольга Леонидовна
74Трудовое обучение (технич.труд)Пилевич Даниил Иванович11ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»IКарпец Сергей Александрович
75Трудовое обучение (технич.труд)Ракович Никита Дмитриевич11ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца»IIКарпец Сергей Александрович
76Трудовое обучение (технич.труд)Ванюк Владислав Иванович11ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»IIКарпец Сергей Александрович
77Трудовое обучение (технич.труд)Мокейчик Егор Александрович9ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»IIIКарпец Сергей Александрович
78Трудовое обучение (технич.труд)Шеметило Даниил Сергеевич8ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»IIIШвед Юрий Михайлович
79Трудовое обучение (технич.труд)Андруш Илья Михайлович9ГУО «Кожан-Городокская средняя школа»IIIЯскевич Николай Адамович
80Трудовое обучение (технич.труд)Гончарук Виталий Петрович8ГУО «Средняя школа №3 г.Лунинца»IIIТельпук Юлия Ивановна
81Трудовое обучение (технич.труд)Шпак Анатолий Константинович9ГУО «Любачинская средняя школа»IIIГриневич Сергей Емельянович
82Трудовое обучение (технич.труд)Ярмакович Максим Леонидович9ГУО «Редигеровская средняя школа»IIIСкребейко Михаил Михайлович
83МатематикаКапустич Кирилл Дмитриевич8ГУО «Гимназия г.Лунинца»IЧерноокая Людмила Александровна
84МатематикаМуковозов Виталий Александрович8ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»IIХомка Оксана Ивановна
85МатематикаГребень Никита Александрович8ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»IIЗаступневич Наталья Ивановна
86МатематикаГоргун Денис Алексеевич8ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»IIIВерес Татьяна Васильевна
87МатематикаКовалец Никита Иванович8ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIIЧерноокая Людмила Александровна
88МатематикаКукса Кирилл Михайлович8ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIIЧерноокая Людмила Александровна
89МатематикаГаврилович Дмитрий Сергеевич8ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»IIIГрабович Мария Васильевна
90МатематикаМукалова Евгения Артёмовна9ГУО «Средняя школа №3 г.Лунинца»IМигалевич Елена Григорьевна
91МатематикаРоманович Кирилл Юрьевич9ГУО «Язвинская средняя школа»IIПаулич Елена Васильевна
92МатематикаГубич София Сергеевна9ГУО «Средняя школа №2 г.Микашевичи»IIIДуда Ирина Григорьевна
93МатематикаВанюк Анна Ивановна9ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIIЕмельянович Елена Николаевна
94МатематикаГришко Денис Михайлович10ГУО «Гимназия г.Лунинца»IЕмельянович Елена Николаевна
95МатематикаКоннова Екатерина Андреевна10ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»IIВеренич Лариса Михайловна
96МатематикаЮрченко Александра Васильевна10ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»IIСинькевич Раиса Владимировна
97МатематикаКолган Михаил Александрович10ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIIЕмельянович Елена Николаевна
98МатематикаДанько Андрей Александрович10ГУО «Средняя школа №4 г.Лунинца»IIIГарапучик Ольга Николаевна
99МатематикаТутина Мария Дмитриевна10ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIIЕмельянович Елена Николаевна
100МатематикаЛукашевич Олег Александрович10ГУО «Редигеровская средняя школа»IIIГоликов Максим Владимирович
101МатематикаЧирец Денис Сергеевич11ГУО «Гимназия г.Лунинца»IГалюк Оксана Васильевна
102МатематикаБуневич Полина Геннадьевна11ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»IIСинькевич Раиса Владимировна
103МатематикаЯрохович Анна Анатольевна11ГУО «Средняя школа аг.Вулька-2»IIПавлович Наталья Ивановна
104МатематикаКныревич Виталий Романович11ГУО «Кожан-Городокская средняя школа»IIIКрук Мария Николаевна
105МатематикаАбраменя Никита Николаевич11ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIIГалюк Оксана Васильевна
106МатематикаПашкевич Илья Станиславович11ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIIГалюк Оксана Васильевна
107ГеографияФурсевич Егор Дмитриевич9ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»IКорбут Ирина Казимировна
108ГеографияБорисевич Егор Сергеевич9ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»IIКовшик Татьяна Авдеевна
109ГеографияВарварский Сергей Анатольевич9ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца»IIIЛедовских Ирина Петровна
110ГеографияСкиба Руслан Николаевич9ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIIБерёзко Андрей Николаевич
111ГеографияХлуд Степан Сергеевич9ГУО «Полесская средняя школа»IIIАнтонович Эдуард Степанович
112ГеографияМельянец Роман Александрович10ГУО «Бостынская средняя школа»IМельянец Вера Степановна
113ГеографияЯцушкевич Александр Сергеевич10ГУО «Средняя школа №3 г. Лунинца»IIЯцушкевич Светлана Петровна
114ГеографияТельпук Андрей Николаевич10ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIIБерёзко Андрей Николаевич
115ГеографияСоловьёва Ангелина Александровна10ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»IIIКовшик Татьяна Авдеевна
116ГеографияБлинова Анжелика Юрьевна11ГУО «Синкевичская средняя школа»IКривулец Анатолий Николаевич
117ГеографияПомозова Ангелина Викторовна11ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»IIКовшик Татьяна Авдеевна
118ГеографияЯрмольчик Мария Викторовна11ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района»IIИльючик Елена Ивановна
119ГеографияБилиба Алёна Николаевна11ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»IIIКовшик Татьяна Авдеевна
120ОбществоведениеДемидович Алена Александровна10ГУО «Лахвенская средняя школа»IЯрохович Юлия Сергеевна
121ОбществоведениеМаксимчик Дана Сергеевна10ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIОрешкевич Оксана Григорьевна
122ОбществоведениеКазун Анастасия Васильевна10ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIОрешкевич Оксана Григорьевна
123ОбществоведениеЯчменович Александр Александрович10ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIIОрешкевич Оксана Григорьевна
124ОбществоведениеЖук Игорь Анатольевич10ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»IIIХохулова Татьяна Владимировна
125ОбществоведениеТестова Милана Александровна10ГУО «Средняя школа №2 г.Микашевичи»IIIКадникова Ирина Валериевна
126ОбществоведениеКулак Дарья Сергеевна11ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»IКорнева Екатерина Анатольевна
127ОбществоведениеСкакалкина Анастасия Олеговна11ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»IIТельпук Нина Евгеньевна
128ОбществоведениеСередич Андрей Алексеевич11ГУО «Средняя школа №2 г.Микашевичи»IIЖолнерович Тамара Николаевна
129ОбществоведениеНасеня Анна Сергеевна11ГУО «Средняя школа аг.Вулька-2»IIIВечёрко Анатолий Тимофеевич
130ОбществоведениеЯрмольчик Мария Викторовна11ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района»IIIИльючик Людмила Григорьевна
131ОбществоведениеБруцкая Валерия Васильевна11ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIIОрешкевич Оксана Григорьевна
132ФизикаРоманович Кирилл Юрьевич9ГУО «Язвинская средняя школа»IПаулич Елена Васильевна
133ФизикаКруговец Руслан Николаевич9ГУО «Средняя школа №4 г.Лунинца»IIСкиба Наталья Александровна
134ФизикаБорисевич Егор Сергеевич9ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»IIIКалютич Николай Иванович
135ФизикаВанюк Анна Ивановна9ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIIГраблюк Василий Демьянович
136ФизикаГришко Денис Михайлович10ГУО «Гимназия г.Лунинца»IКунда Эдуард Павлович
137ФизикаЮрченко Александра Васильевна10ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»IIЗылевич Владимир Владимирович
138ФизикаДемидович Варвара Александровна10ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»IIIЗылевич Владимир Владимирович
139ФизикаКурилович Матвей Александрович10ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»IIIЗылевич Владимир Владимирович
140ФизикаБуневич Полина Геннадьевна11ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»IIЗылевич Владимир Владимирович
141ФизикаБерезко Андрей Александрович11ГУО «Межлесская средняя школа»IIIПавлович Людмила Николаевна
142АстрономияЛобко Екатерина Эдуардовна11ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»IЗылевич Владимир Владимирович
143АстрономияЛобко Егор Андреевич11ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»IIIЗылевич Владимир Владимирович
144Белорусский язык и литератураКоваль Анна Михайловна9ГУО «Дворецкая средняя школа»IIЛещук Людмила Фёдоровна
145Белорусский язык и литератураЖеленговская Ксения Николаевна9ГУО «Средняя школа №2 г.ЛунинцаIIIНекрашевич Инна Фёдорвна
146Белорусский язык и литератураАнтонович Мария Алексеевна9ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района»IIIКовалевич Инна Владимировна
147Белорусский язык и литератураАрабей Елизавета Михайловна9ГУО «Бостынская средняя школа»IIIЗылевич Елена Николаевна
148Белорусский язык и литератураЮрцевич Лика Руслановна9ГУО «Межлесская средняя школа»IIIСавич Любовь Антоновна
149Белорусский язык и литератураКолос Артем Иванович9ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»IIIНицевич Нина Владимировна
150Белорусский язык и литератураБовкунович Анна Александровна10ГУО «Дятловичская средняя школа»IIЛихтар Татьяна Константиновна
151Белорусский язык и литератураКовалевич Мария Владимировна10ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»IIГордиевич Светлана Антоновна
152Белорусский язык и литератураВечер Татьяна Михайловна10ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»IIIГребень Татьяна Константиновна
153Белорусский язык и литератураСвибович Анастасия Михайловна10ГУО «Красновольская средняя школа»IIIСоц Галина Николаевна
154Белорусский язык и литератураСолуйчик Виталина Андреевна10ГУО «Лунинская средняя школа»IIIАлексеева Татьяна Степановна
155Белорусский язык и литератураСмирнова Александра Евгеньевна11ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца»IБирило Анна Фёдоровна
156Белорусский язык и литератураДашкевич Полина Александровна11ГУО «Средняя школа №1 г.Микашевичи»IIНицевич Нина Владимировна
157Белорусский язык и литератураЛевшиц Дарья Викторовна11ГУО «Дятловичская средняя школа»IIБовкунович Людмила Леонидовна
158Белорусский язык и литератураИльючик Ангелина Николаевна11ГУО «Богдановская средняя школа Лунинецкого района»IIIИльючик Вера Константиновна
159Белорусский язык и литератураВакулич Диана Евгеньевна11ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»IIIХаританович Наталья Валерьевна
160Белорусский язык и литератураПавлович Алина Викторовна11ГУО «Межлесская средняя школа»IIIСавич Любовь Антоновна
161Белорусский язык и литератураЯрмольчик Ульяна Вадимовна11ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»IIIМелеховец Елена Аркадьевна
162Белорусский язык и литератураГрабович Янина Ивановна11ГУО «Синкевичская средняя школа»IIIРудько Надежда Владимировна
163Английский языкРакович Максим Васильевич10ГУО «Гимназия г.Лунинца»IОлиферович Наталья Васильевна
164Английский языкНасеня Ульяна Дмитриевна10ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»IIБерезко Инна Николаевна
165Английский языкЗылевич Екатерина Викторовна9ГУО «Средняя школа №4 г.Лунинца»IIIКохович Татьяна Константиновна
166Английский языкМахляр Михаил Дмитриевич9ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»IIIБусько Кристина Анатольевна
167Английский языкСыцевич Мария Викторовна11ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»IБусько Кристина Анатольевна
168Английский языкЯкубович Матвей Сергеевич11ГУО «Гимназия г.Лунинца»IIОлиферович Наталья Васильевна
169Английский языкМахляр Мария Дмитриевна11ГУО «Средняя школа №2 г.Лунинца»IIIБусько Кристина Анатольевна
170Английский языкКохович Илья Михайлович11ГУО «Микашевичская гимназия им.В.И.Недведского»IIIСенюк Ирина Александровна
171Физическая культура и здоровьеЯрохович Денис Андреевич11ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца»IВойтеховский Виктор Аркадьевич
172Физическая культура и здоровьеИвашкевич Глеб Игоревич10ГУО «Гимназия г. Лунинца»IIКазун Виктор Иванович
173Физическая культура и здоровьеКаленкович Евгений Витальевич11ГУО «Любачинская средняя школа»IIКузьмич Дмитрий Васильевич
174Физическая культура и здоровьеЗлотник Евгений Сергеевич10ГУО «Средняя школа №2 г. Микашевичи»IIСавич Василий Владимирович
175Физическая культура и здоровьеГоргун Максим Анатольевич11ГУО «Средняя школа №1 г. Лунинца»IIIМорозов Евгений Николаевич
176Физическая культура и здоровьеПекарчик Павел Николаевич10ГУО «Средняя школа №2 г. Микашевичи»IIIМакаревич Светлана Борисовна»
177Физическая культура и здоровьеВерес Станислав Михайлович11ГУО «Богдановская средняя школа»IIIКовалевич Леонид Антонович
178Физическая культура и здоровьеГулевич Никита Александрович11ГУО «Средняя школа №4 г. Лунинца»IIIСанюкович Михаил Николаевич
179Физическая культура и здоровьеБандацкий Владислав Дмитриевич9ГУО «Дворецкая средняя школа»IIIКоваль Иван Евдокимович
180Физическая культура и здоровьеКороваевич Илья Юрьевич11ГУО «Язвинская средняя школа»IIIГерманович Анжелика Владимировна
181Физическая культура и здоровьеКонопацкая Дарья Вячеславовна11ГУО «Бостынская средняя школа»IЗылевич Татьяна Александровна

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Ремонт водопровода в Лунинце и строительство ливневой канализации по улице Франциска Скорины в Микашевичах

09.11.2022
Photo of О работе правительства, ВНС и рецепте стабильности в обществе. Все подробности совещания у Лукашенко

О работе правительства, ВНС и рецепте стабильности в обществе. Все подробности совещания у Лукашенко

08.11.2022
Photo of Где в Лунинце отключат свет 9 ноября?

Где в Лунинце отключат свет 9 ноября?

08.11.2022
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