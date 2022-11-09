Второй этап республиканской олимпиады по учебным предметам прошёл в Лунинецком районе. Смотрите кто победил

В текущем учебном году второй этап республиканской олимпиады по 15 учебным предметам впервые проведен на осенних каникулах в период с 31 октября по 4 ноября 2022 года. В пяти соревновательных днях приняли участие 537 учащихся из учреждений общего среднего и среднего специального образования Лунинецкого района.

Самыми многочисленными по количеству участников стали олимпиады по учебным предметам «Математика» (70 участников), «Белорусский язык» (65 участников), «Русский язык» (60 участников), «Биология» (55 участников).

По решению жюри 181 участник признан победителем.

Все победители второго этапа республиканской олимпиады примут участие в областном рейтинговом отборе, после чего определятся представители района для участия в третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам.

Поздравляем победителей и их педагогов, желаем успеха в рейтинговом отборе!

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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