Второй водитель-тысячник на уборке урожая зерновых в Лунинецком районе

Второго в Лунинецком районе водителя-тысячника Александра Кирбая чествовали в ЧСУП «Редигерово-Агро». Напомним, что первым кто перевёз 1000 тонн зерна от комбайнов на зерноток стал Анатолий Ярахович из «Вульковского рассвета»

Тёплые слова поддержки в адрес Александра Кирбая прозвучали от председателя райкома профсоюза работников АПК Ольги Ермоленок и председателя районной организации РОО» Белая Русь» Раисы Мозырчук.

Хорошая урожайность, подготовленная техника, желание комбайнеров и водителей трудится — вот и всё, что нужно для плодотворной работы, — отметил в своём поздравлении руководитель хозяйства Александр Скиба.