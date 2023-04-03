Вузы Беларуси опубликовали планы приема на 2023 год

Высшие учебные заведения Беларуси опубликовали планы приема на 2023 год

Так, Белорусский государственный университет для получения общего высшего и специального высшего образование дневной бюджетной формы планирует принять 2114 человек, а на заочную бюджетную — 150. На дневную платную форму обучения заявлено 1574 мест, а на заочную платную — 507.

Всего для получения углубленного высшего образования (магистратура) план приема Белгосуниверситета составляет: очная (дневная и вечерняя) бюджетная форма — 362 человека, заочная бюджетная форма — 53, дистанционная форма — 9. На платную очную (дневную и вечернюю) форму обучения планируют принять 140 человек, на заочную платную форму — 55, а на дистанционную платную форму — 30.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники примет в число первокурсников 2999 человек, из них 1270 за счет средств республиканского бюджета и 1729 человек на платной основе. По формам обучения: дневная — 2219 (из которых 1210 бюджет, в том числе 105 на военный факультет); заочная — 690 (из которых 60 бюджет); дистанционная — 90 (на условиях оплаты). «По сравнению с 2022 годом план приема увеличен на 30 человек», — отметили в пресс-службе вуза.

Белорусский государственный педагогический университет на дневную форму получения образования на бюджет примет 890 человек, на платное отделение — 395. На заочную форму получения образования за счет бюджета примут 275 абитуриентов, на условиях оплаты — 570.

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