Вузы Беларуси планируют принять около 27,7 тыс. абитуриентов на бюджетную форму обучения. Об этом сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович во время круглого стола «Высшее образование в Беларуси. Как определиться с выбором будущей профессии», сообщает БЕЛТА.

На платную форму обучения примут более 25 тыс. абитуриентов. «В структуре приема на бюджет у нас доминирует — более 80% — дневная форма получения образования. В структуре приема на платную форму прослеживается определенный паритет, где-то порядка 50% — это прием на дневную форму. В сравнении с прошлым годом прослеживаются несущественные тенденции. В этом году планируется увеличение приема на бюджетную форму на медицинские специальности, специальности в области техники и технологии, педагогические специальности. Вместе с тем скорректирован прием в сторону уменьшения на невостребованные экономикой специальности, в том числе те направления, по которым работодатель берет уже подготовленных специалистов с рынка труда. Например, экономические и юридические специальности», — сказал Сергей Касперович.

По его словам, в 2022 году действуют правила приема, в целом сохраняющие те же подходы, что были в 2021 году. «Точечные изменения, которые происходят, касаются достаточно узкого круга абитуриентов. Например, выпускники профильных спортивно-педагогических классов смогут поступать без вступительных испытаний при должном уровне успеваемости на профильные специальности в области физической культуры и спорта. Выпускники классов военно-патриотических направленности, а также классов «Юный пограничник» смогут поступать уже по несколько иной льготе — это внеконкурсное зачисление на специальности Военной академии, на военные факультеты, в Институт пограничной службы. Еще одно интересное изменение: граждане России смогут поступать без вступительных испытаний, при наличии сертификатов ЕГЭ на востребованные экономикой специальности. Это определенный круг специальностей, их порядка 30. Этот перечень периодически корректируется по согласованию с Министерством экономики. В него входят специальности в первую очередь реального сектора экономики: сельское хозяйство, лесное хозяйство, металлургия, легкая промышленность и другие. Здесь в пределах 20% мест будет отводиться для таких граждан на платную форму», — проинформировал начальник главного управления.

В целом, если говорить о высшем образовании, то серьезных новшеств в этом году нет и в плане сроков — 14 июня пройдет первое ЦТ по белорусскому языку. Прием на уровень высшего образования начнется в традиционные сроки — 18 июля. Все этапы приемной кампании сохранятся. «Информацию о принятых нормативных актах абитуриенты и другие заинтересованные могут получить на сайте Министерства образования. Будет традиционно работать горячая линия ведомства. Естественно, активную информационную работу будут проводить университеты. Напомню, высшее образование — это образование фундаментальное. Это не подготовка к конкретному рабочему месту, это подготовка к тому, чтобы работать в рамках полученной специальности, но в разных должностях, конечно, родственных, но разных», — заключил он.