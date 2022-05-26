Вузы Беларуси планируют принять около 27,7 тыс. абитуриентов на бюджетную форму обучения
Вузы Беларуси планируют принять около 27,7 тыс. абитуриентов на бюджетную форму обучения. Об этом сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович во время круглого стола «Высшее образование в Беларуси. Как определиться с выбором будущей профессии», сообщает БЕЛТА.
На платную форму обучения примут более 25 тыс. абитуриентов. «В структуре приема на бюджет у нас доминирует — более 80% — дневная форма получения образования. В структуре приема на платную форму прослеживается определенный паритет, где-то порядка 50% — это прием на дневную форму. В сравнении с прошлым годом прослеживаются несущественные тенденции. В этом году планируется увеличение приема на бюджетную форму на медицинские специальности, специальности в области техники и технологии, педагогические специальности. Вместе с тем скорректирован прием в сторону уменьшения на невостребованные экономикой специальности, в том числе те направления, по которым работодатель берет уже подготовленных специалистов с рынка труда. Например, экономические и юридические специальности», — сказал Сергей Касперович.
По его словам, в 2022 году действуют правила приема, в целом сохраняющие те же подходы, что были в 2021 году. «Точечные изменения, которые происходят, касаются достаточно узкого круга абитуриентов. Например, выпускники профильных спортивно-педагогических классов смогут поступать без вступительных испытаний при должном уровне успеваемости на профильные специальности в области физической культуры и спорта. Выпускники классов военно-патриотических направленности, а также классов «Юный пограничник» смогут поступать уже по несколько иной льготе — это внеконкурсное зачисление на специальности Военной академии, на военные факультеты, в Институт пограничной службы. Еще одно интересное изменение: граждане России смогут поступать без вступительных испытаний, при наличии сертификатов ЕГЭ на востребованные экономикой специальности. Это определенный круг специальностей, их порядка 30. Этот перечень периодически корректируется по согласованию с Министерством экономики. В него входят специальности в первую очередь реального сектора экономики: сельское хозяйство, лесное хозяйство, металлургия, легкая промышленность и другие. Здесь в пределах 20% мест будет отводиться для таких граждан на платную форму», — проинформировал начальник главного управления.
В целом, если говорить о высшем образовании, то серьезных новшеств в этом году нет и в плане сроков — 14 июня пройдет первое ЦТ по белорусскому языку. Прием на уровень высшего образования начнется в традиционные сроки — 18 июля. Все этапы приемной кампании сохранятся. «Информацию о принятых нормативных актах абитуриенты и другие заинтересованные могут получить на сайте Министерства образования. Будет традиционно работать горячая линия ведомства. Естественно, активную информационную работу будут проводить университеты. Напомню, высшее образование — это образование фундаментальное. Это не подготовка к конкретному рабочему месту, это подготовка к тому, чтобы работать в рамках полученной специальности, но в разных должностях, конечно, родственных, но разных», — заключил он.