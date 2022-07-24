Вузы Беларуси завершают прием документов от абитуриентов на бюджет

Вузы Беларуси сегодня завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места, сообщает БЕЛТА.

В этом году документы на бюджетные места в вузы можно было подать с 18 по 24 июля. С 25 июля по 2 августа в вузах пройдут внутренние испытания. Зачисление на бюджет завершится 4 августа. Далее идет этап дополнительного набора на обучение за счет средств бюджета с 5 по 7 августа.

Прием документов на платную форму обучения продлится по 8 августа. Следует помнить, что абитуриентам, поступающим на платную основу и сдающим вступительные испытания, документы нужно подать по 24 июля. Зачисление платников завершится 10 августа. Это касается основного блока специальностей.

На сельскохозяйственные специальности на дневную форму обучения прием документов завершится 26 июля, вся процедура продлится по 10 августа. На заочную форму получения образования в вузы сельхозпрофиля документы примут с 15 ноября по 5 декабря.

Для специальностей силового блока прием документов на бюджет продлится по 26 июля, вся процедура завершится 10 августа.

Всего вузы в этом году планируют принять около 53,5 тыс. абитуриентов: на бюджетную форму — более 27,7 тыс. человек, на платную — более 25,5 тыс.