Вузы начинают прием документов от абитуриентов

В Беларуси сегодня стартует приемная кампания в учреждениях высшего образования, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

«Общие сроки приема для большинства специальностей начинаются с 18 июля, прием на бюджет продлится по 24 июля. Затем пройдут внутренние испытания с 25 июля по 2 августа. Зачисление на бюджет завершится 4 августа. Далее идет этап дополнительного набора на обучение за счет средств бюджета с 5 августа по 7 августа. Прием документов на платную форму стартует также 18 июля, продлится он до 8 августа. Зачисление платников завершится 10 августа. Это что касается основного блока специальностей, их подавляющее большинство. При этом есть определенные вариации в сроках для сельскохозяйственных специальностей. По дневной форме обучения прием документов начнется с 19 июля, вся процедура завершится 10 августа. Для специальностей силового блока также есть корректировка: прием начинается с 18 июля, на бюджет он продлится на два дня дольше — по 26 июля. Срок окончания — 10 августа», — рассказал Сергей Касперович.

Он напомнил, что вузы в этом году планируют принять около 53,5 тыс. абитуриентов: на бюджетную форму — более 27,7 тыс. человек, на платную — более 25,5 тыс. «Высшие учебные заведения находятся в полной готовности. Организована развернутая работа приемных комиссий, по отдельным этапам в удаленном формате: консультирование, предварительная подача документов через электронный кабинет абитуриента. Вузы готовы и в той части, что у нас открыты новые специальности. Суммарно их 15 как новых для страны, так и новых для отдельных вузов», — отметил начальник главного управления.