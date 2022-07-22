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Введено временное ограничение на посещение лесов в Лунинецком районе

22.07.2022
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C 22 июля 2022 года действует временное ограничение на посещение территории лесного фонда Лунинецкого района с 9.00 до 21.00.

В этот период времени запрещено нахождение граждан в лесном фонде Лунинецкого района, а также въезд транспортных средств на территорию лесного фонда, за исключением лесных дорог, ведущих к населенным пунктам, а также за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь.

 

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