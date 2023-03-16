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Выездное совещание состоялось в ОАО «Лунинский» (Лунинецкий район)

16.03.2023
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Выездное совещание Лунинецкого районного исполнительного комитета по вопросам подготовки сельскохозяйственных организаций к весенне-полевым работам недавно прошло на базе ОАО «Лунинский» .

Сначала участники мероприятия побывали на некоторых объектах акционерного общества. На мехдворе просторно и чисто, весь транспорт хранится в специальных помещениях и боксах. На импровизированной выставке была представлена вся имеющаяся в наличии сельскохозяйственная техника и агрегаты, необходимые для проведения весеннего сева.

Директор ОАО «Лунинский» Василий Мелюх пригласил участников совещания посетить и животноводческие объекты хозяйства.

Непосредственно на совещании председатель райисполкома Александр Савина заострил внимание на необходимости своевременного проведения весенне-полевых работ.

Отмечено, что в целом по району имеются все технические и другие ресурсы для проведения весеннего сева организованно и в оптимальные сроки.

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