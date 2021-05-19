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Выездное заседание «Белорусского союза женщин» прошло на базе РУПП “Гранит”

Выездное заседание «Белорусского союза женщин», тема которого «Женщина – лидер в своей профессии», состоялось на базе РУПП “Гранит”.

Предприятие посетили представительницы БСЖ во главе с руководителем общественного объединения, первым заместителем министра здравоохранения Республики Беларусь Еленой Богдан. Активисток белорусского женского движения встретили председатель райисполкома Александр Пачко и председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович.

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L N

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