Выездное заседание «Белорусского союза женщин» прошло на базе РУПП “Гранит”

Выездное заседание «Белорусского союза женщин», тема которого «Женщина – лидер в своей профессии», состоялось на базе РУПП “Гранит”.

Предприятие посетили представительницы БСЖ во главе с руководителем общественного объединения, первым заместителем министра здравоохранения Республики Беларусь Еленой Богдан. Активисток белорусского женского движения встретили председатель райисполкома Александр Пачко и председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович.