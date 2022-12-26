Выездной прием граждан в Лунинце проведут руководители Брестского областного суда и экономического суда Брестской области

29 декабря 2022 года с 11.00 до 13.00 председатель Брестского областного суда Антон Иванович Гущин и председатель экономического суда Брестской области Сергей Мефодьевич Кулак проведут выездной прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц по вопросам, относящимся к организации работы и компетенции судов общей юрисдикции области, в помещении суда Лунинецкого района по адресу: г. Лунинец, ул. Фрунзе, 12-3.

Предварительная запись на прием будет осуществляться по телефонам: 8 (01647) 4 76 81, 8 (0162) 20 40 65.

По информации пресс-службы Экономического суда Брестской области

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