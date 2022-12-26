Новости районаОбществоПрямая линия

Выездной прием граждан в Лунинце проведут руководители Брестского областного суда и экономического суда Брестской области

26.12.2022
58

29 декабря 2022 года с 11.00 до 13.00 председатель Брестского областного суда Антон Иванович Гущин и председатель экономического суда Брестской области Сергей Мефодьевич Кулак проведут выездной прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц по вопросам, относящимся к организации работы и компетенции судов общей юрисдикции области, в помещении суда Лунинецкого района по адресу: г. Лунинец, ул. Фрунзе, 12-3.

Предварительная запись на прием будет осуществляться по телефонам: 8 (01647) 4 76 81, 8 (0162) 20 40 65.

По информации пресс-службы Экономического суда Брестской области

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Основные стройки в социальной сфере Брестской области в 2023 году. В Лунинце — это реконструкция школы №1 на 600 мест

Основные стройки в социальной сфере Брестской области в 2023 году. В Лунинце — это реконструкция школы №1 на 600 мест

26.12.2022
Photo of На реках Беларуси отмечается рост уровней воды

На реках Беларуси отмечается рост уровней воды

26.12.2022
Photo of В Лунинецком районе всю неделю ожидается плюсовая температура и осадки

В Лунинецком районе всю неделю ожидается плюсовая температура и осадки

26.12.2022
Photo of Депутат проведёт «прямую линию» и прием граждан в Лунинце

Депутат проведёт «прямую линию» и прием граждан в Лунинце

26.12.2022
Photo of Шулейко: роль Брестской области в экономике страны ежегодно увеличивается

Шулейко: роль Брестской области в экономике страны ежегодно увеличивается

26.12.2022
Photo of БЖД НАЗНАЧИЛА БОЛЕЕ 130 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА ВРЕМЯ ПРАЗДНИКОВ

БЖД НАЗНАЧИЛА БОЛЕЕ 130 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА ВРЕМЯ ПРАЗДНИКОВ

26.12.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть