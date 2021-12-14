Выезжать и вылетать в Россию белорусы будут по-другому. Что изменилось?

Новые правила въезда в Российскую Федерацию для иностранных граждан начали действовать с 8 декабря 2021 года, сообщается на официальном сайте Федерации профсоюзов Беларуси.

Согласно новым правилам, иностранные граждане, в том числе граждане Беларуси (в том числе младенцы от 0 лет), для регистрации и посадки на рейс в Россию обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест на русском или английском языке, сделанный не ранее чем за 2 календарных дня до прибытия в РФ.

Точно такой же порядок теперь действует и для вылетающих в аэропорты Российской Федерации международными рейсами, а также тех, кто следует через аэропорты РФ транзитом. Им также понадобится отрицательный ПЦР-тест, который сделан не позднее 48 часов до прибытия в Россию.

Ранее с пассажиров авиатранспорта требовался ПЦР-тест, который был сделан не позднее 72 часов до прибытия в Россию.