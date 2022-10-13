Выйти из кризиса и вернуться на рельсы нормального развития. Мощная речь Лукашенко в Астане

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Говоря о мировых проблемах, глава государства заявил о необходимости как можно скорее выйти из кризиса и вернуться на рельсы нормального развития

«Каждая из представленных здесь стран имеет свою специфику, но нас объединяет необходимость как можно скорее выйти из кризиса и вернуться на рельсы нормального развития. Об этом думают и в Европе, и в Азии», — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что пандемия лишь вскрыла существовавшие и до того противоречия, укоренила создание новой геополитической реальности, которая на самом деле начала формироваться более четырех десятков лет тому назад.

О глобальном «регуляторе» и пустых декларациях

«После развала СССР так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за это весь мир», — констатировал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь внесла вклад в обеспечение глобальной безопасности, на постсоветском пространстве была в числе стран, которые добровольно отказались от обладания ядерным оружием. «И что мы получили взамен? Заверения вместо реальных международно-правовых гарантий, пустые, ничем не подкрепленные декларации вроде Будапештского меморандума, бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной трудолюбивой Беларуси, а в 2020-м году зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом», — обратил внимание глава государства.

Такой же сценарий ранее был апробирован и в Украине. «К чему все привело — мы видим. К счастью, в 2022 году нам удалось сохранить мир на этой земле — в Казахстане», — отметил Александр Лукашенко.

Об угрозе третьей мировой войны

Президент на саммите поставил вопрос ребром: «Каким образом практика организации государственных переворотов в других странах и диктат санкционного наказания государств, сумевших ответить на этот вызов, вписываются в нормы международного права?» Таким вопросом, заметил он, уже даже никто не задается.

«Наш ответ должен быть однозначным: это недопустимо и несет в себе риски разжигания третьей мировой войны, в которой не будет победителей. Задуматься должны все, поскольку ситуация в области безопасности катастрофически ухудшается не только в Европе, но и во всем мире, — сказал глава государства. — Цепь конфликтов, потрясшая Старый Свет, уже докатилась и до Азии. Причем западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги, на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации. Их цель — всех рассорить, разделить, получить неконтролируемый доступ к рынкам и ресурсам».

О необходимости объединить усилия

Являясь частью большой Евразии, Беларусь не может игнорировать сегодняшнее положение дел в регионе. «Убежден, что настало время объединить свои усилия и сообща противостоять проблемам, с которыми мы столкнулись и которые не сможем преодолеть в одиночку», — заявил Александр Лукашенко.

Прежде всего Президент акцентировал внимание на сфере экономики. «Сильными мы будем, только если сумеем извлекать выгоду из совместной работы и решать самые чувствительные вопросы поставок энергоносителей, продовольствия, удобрений, выстраивания логистики и получения доступа на рынки. Все условности, протекционизм и национальный эгоизм должны остаться в прошлом», — подчеркнул белорусский лидер.

Понимание белорусской стороной целей Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоит в том, чтобы сообща создавать механизмы сотрудничества по широкому спектру вопросов без притеснения и санкций. «Нам нужны форматы наибольшего благоприятствования торговле, инвестициям, открытые границы для товаров, услуг, рабочей силы, а также новые транспортные коридоры», — сказал Александр Лукашенко.

О потенциале и растущей роли Азии

Президент уверен, что потенциал Евразийского региона огромен: «Это колоссальная ресурсная база и производственные мощности, потребительский рынок, равных которому нет. Понятно, что роль континента будет возрастать. Только в азиатских странах производится треть мирового ВВП, а их население составляет более 4 млрд человек».

Республика Беларусь рассматривает взаимодействие с государствами Азии в качестве одного из приоритетов своей внешней политики.

«Находясь в центре Европы, мы поддерживаем тесное торгово-экономическое сотрудничество с центральноазиатскими партнерами по Евразийскому союзу. Наша страна участвует в реализации китайской инициативы «Пояс и путь». Мы являемся западным форпостом ОДКБ, но при этом активно контактируем со всеми нашими союзниками в регионе ответственности данной организации», — отметил глава государства.

О конструкции нового миропорядка

«Наши инициативы — от широкого международного диалога по укреплению мер доверия до «пояса цифрового добрососедства» — ориентированы на создание неделимой, всеобъемлющей архитектуры безопасности, в рамках которой мирно сосуществуют государства и народы», — сказал Александр Лукашенко.

Президент рассчитывает, что расширение сотрудничества ОДКБ, ШОС и СВМДА способно заложить мощный фундамент как для успешного развития Евразийского пространства, так и для безопасности государств, участвующих в этих объединениях.

«Мы можем стать хорошим примером взаимодействия для Европейского региона, где система сдержек и противовесов, созданная в 90-е годы прошлого века, трещит по швам и разваливается. Убежден, что с учетом смещения фокуса глобальной политики и экономики в Азию, динамичного развития трансконтинентальных торгово-экономических связей, панъевразийских инфраструктурных и логистических проектов как никогда актуально дальнейшее расширение диалога и сотрудничества между государствами совещания», — сказал белорусский лидер.

«Какова будет конструкция нового миропорядка, где оформятся новые полюса мировой политики и каким будет грядущий баланс сил — во многом зависит и от нашей с вами коллективной воли и политической ответственности. Сегодня, как никогда ранее, они важны, потому что речь идет о будущем наших детей и внуков», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В завершение он выразил убеждение, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии сыграет весомую роль в процессах принятия ответственных решений, которые будут способствовать построению мирного и предсказуемого будущего. «Беларусь к такой серьезной работе готова как политически, так и экономически», — заверил белорусский лидер.

«Подводя итог, можно сказать: настало время Азии. И очень важно это время не упустить!» — резюмировал белорусский лидер.

belta.by