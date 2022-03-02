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Выпуск поддонов наладят лесхозы Брестской области, в том числе и в Лунинецком районе

02.03.2022
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Лесхозы Брестской области в этом году начнут создавать производства по выпуску поддонов. Об этом сообщил сегодня на коллегии генеральный директор Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Анатолий Левонюк. 

«Прошлый год был знаменателен тем, что в Ганцевичском и Кобринском лесхозах создали новые производства по выпуску пеллет. В этом году собираемся создавать производства по сборке поддонов. Для этого будут использоваться низкокачественные пиломатериалы. В нескольких лесхозах планируем построить сушильные комплексы. Будем вводить завод по выпуску пеллет в Барановичском лесхозе», — рассказал Анатолий Левонюк.

В частности, в этом году намечено приобрести и установить сушильные камеры в Ганцевичском, Кобринском опытном, Ляховичском, Малоритском, Пинском и Пружанском лесхозах. Оборудование для производства поддонов планируют закупить в Ганцевичском, Дрогичинском, Лунинецком, Ляховичском, Малоритском, Столинском, Телеханском лесхозах. Кроме того, в Телеханском и Столинском районах запустят линии лесопиления.

Брестское ГПЛХО в прошлом году на переоснащение деревообрабатывающих производств направило более Br13 млн. Например, в Малоритском лесхозе установили оборудование по окорке древесины, в Пружанском — сортировочную линию. В Пинском лесхозе начали строить сушильный комплекс. Еще около Br38,8 млн выделено для обновления машинно-тракторного парка. В том числе приобретены 10 харвестеров, 6 форвардеров, две рубильные машины, 32 трактора.

belta.by

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