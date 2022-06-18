Выпускникам школ Лунинецкого района предлагают целевую подготовку в учреждениях высшего и среднего специального образования

Сельскохозяйственные организации района и управление по сельскому хозяйству и продовольствию Лунинецкого райисполкома приглашают выпускников школ заключить договор о целевой подготовке специалиста для поступления и обучения на бюджетной основе в учреждениях высшего и среднего специального образования:

УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» по специальности:

«ветеринарная медицина».

УО «Гродненский государственный аграрный университет» по специальностям:

«зоотехния»;

«ветеринарная медицина».

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»по специальностям:

«агрономия и почвоведение»;

«сельское строительство и обустройство территорий» (сокр. срок).

УО «Белорусский государственный аграрный технический университет» по специальности:

«энергетическое обеспечение с/х (электроэнергетика)».

УО «Пинский государственный аграрный технологический колледж»:

«ветеринария»(базовая школа), «ветеринария» (средняя школа).

УО «Столинский государственный аграрно-экономический колледж» по специальностям: бухучет, анализ и контроль (базовая школа); правоведение (базовая школа).

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж»по специальностям: агрономия (базовая школа); техническое обеспечение процессов с/х производства (базовая школа); техническое обеспечение процессов с/х производства (средняя школа); энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производств.

УО «Пинский государственный аграрно-технический колледж имени А.Г. Клещева»по специальностям: «ремонтно-обслуживающее производство» (средняя школа);«мелиорация и водное хозяйство» (базовая школа).

При заключении целевого договора с сельхозорганизацией предусматривается минимальная дополнительная оплата к стипендии от 3 до 5 базовых величин.

Выпускники учреждений образования, в том числе агроклассов при поступлении в аграрные вузы на сельскохозяйственные специальности по целевым договорам, поступают по собеседованию.

По вопросам заключения целевого договора обращаться непосредственно в сельскохозяйственную организацию, либо в управление по сельскому хозяйству и продовольствию Лунинецкого райисполкома по тел. 62447, каб. 425.