Выпускные экзамены в школах Беларуси пройдут с 1 по 9 июня, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования – начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, передает корреспондент БЕЛТА.

“Выпускные экзамены пройдут организовано во всех учреждениях образования с 1 по 9 июня. В сравнении с предыдущим учебным годом никаких изменений в порядок проведения выпускных экзаменов, в предметы, которые будут сдавать учащиеся на выпускных экзаменах, а также формы проведения выпускных экзаменов не вносилось”, – рассказала Ирина Каржова.

Так, учащиеся 9-х классов, как и ранее, будут сдавать три обязательных выпускных экзамена. В частности, они напишут диктанты по белорусскому и русскому языкам, выполнят контрольную работу по математике. Учащиеся 11-х классов будут писать изложение по белорусскому или русскому языку (в зависимости от своего выбора), выполнят контрольную работу по математике, сдадут в устной форме экзамены по истории Беларуси и иностранному языку.

В соответствии с нормативными правовыми актами уже 21 мая в учреждениях образования должны быть составлены расписания проведения выпускных экзаменов, которые утверждаются руководителями учреждений образования. “Министерством образования определены следующие даты: для учащихся 11-х классов тексты для проведения выпускных экзаменов будут оповещаться по телевидению 1, 3 и 7 июня, для учащихся 9-х классов – 2, 4 и 8 июня. Как и в предыдущие годы, специалисты Министерства образования будут объявлять тексты для проведения выпускных экзаменов и номера контрольных работ по математике в прямом эфире по “Беларусь 1″, а также тексты будут сразу же размещаться на портале Министерства образования”, – отметила замначальника главного управления

Так же, как и в прошлом году, будут освобождаться от выпускных экзаменов учащиеся, которые на момент их проведения будут болеть COVID-19 или же являться контактами, подлежащими самоизоляции. “К завершению прошлого учебного года совместно с Министерством здравоохранения были внесены соответствующие необходимые изменения в нормативно-правовые акты. В частности, это правила аттестации, которые утверждены постановлением Министерства образования – отработан порядок взаимодействия с центрами гигиены и эпидемиологии по этому вопросу. Так, центры гигиены и эпидемиологии должны будут предоставлять в отделы управления образования на местах списки учащихся, которые на 1 июня подлежат освобождению в связи с инфекцией COVID-19 от выпускных экзаменов. И ежедневно эти списки будут уточняться, – подчеркнула Ирина Каржова. – Также от выпускных экзаменов будут освобождены учащиеся, которые являются кандидатами в команды Республики Беларусь на участие в международных олимпиадах. Соответствующие приказы Министерства образования уже подготовлены и доведены до всех органов управления образования. Подлежат освобождению учащиеся по линии Министерства спорта – это те учащиеся, которые являются участниками спортивных мероприятий или сборов по подготовке к ним, если сроки проведения спортивных мероприятий и сборов совпадают с датами проведения выпускных экзаменов. Освобождению от выпускных экзаменов подлежат учащиеся по медицинским показаниям, если болезнь включена в перечень медицинских показаний, утвержденных Министерством здравоохранения, а также учащиеся, обучающиеся на дому и имеющие детей в возрасте до 3 лет. От выпускных экзаменов освобождаются и победители заключительного этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам”.

При проведении выпускных экзаменов будут учитываться особенности эпидемиологической ситуации, связанной с распространением инфекции COVID-19. “Мы отработали эту позицию уже в прошлом учебном году с Министерством здравоохранения. Это касается бесконтактной термометрии, рассадки учащихся (на расстоянии 1,5-2 м). Если учащиеся будут размещаться в большом помещении, то это блочная рассадка – по классам. Использование гигиенических средств. При необходимости – использование масок учащимися во время проведения выпускных экзаменов”, – добавила замначальника главного управления.

В этом учебном году, как и в прошлом, в учреждениях образования будут организованы консультации для выпускников 11-х классов по подготовке к централизованному тестированию. “Выпускные экзамены завершатся 9 июня, выпускные вечера пройдут 10 июня, а централизованное тестирование в этом году начинается с 16 июня. Поэтому с 11 по 15 июня в учреждениях образования в соответствии с потребностью будут организованы дополнительные консультации для выпускников 11-х классов по предметам для подготовки к централизованному тестированию”, – заключила Ирина Каржова.