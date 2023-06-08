МикашевичиНовости районаОбразованиеОбщество

Выпускные вечера пройдут в Лунинце и Микашевичах 10 июня

08.06.2023
919

Торжественные мероприятия “Выпускник 2023” пройдут 10 июня: 

в Лунинце – на площади Ленина

в Микашевичах – в Дворце РУПП “Гранит”

Начало в 18.00

Районный выпускной бал 2022 года в Лунинце – смотреть фоторепортаж  

Напоминаем, что в соответствии с решением Лунинецкого районного исполнительного комитета от 2 мая 2023 года №752  в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования 10 июня с 8.00 до 24.00 будет ограничена продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Узнагароды работнікам КУП ВКГ “Водаканал” Лунінецкага раёна

Узнагароды работнікам КУП ВКГ “Водаканал” Лунінецкага раёна

10.06.2023
Photo of Июньские заморозки и их последствия в Лунинецком районе

Июньские заморозки и их последствия в Лунинецком районе

10.06.2023
Photo of Заготовка веников для бани по правилам. Подробности

Заготовка веников для бани по правилам. Подробности

10.06.2023
Photo of На прямую линию руководителя Лунинецкого района обратилось 15 человек

На прямую линию руководителя Лунинецкого района обратилось 15 человек

10.06.2023
Photo of Мошенник из Житковичей обманул людей на десятки тысяч рублей. Есть пострадавшие и в Брестской области

Мошенник из Житковичей обманул людей на десятки тысяч рублей. Есть пострадавшие и в Брестской области

10.06.2023
Photo of Награды “Униформа” и его работников из Микашевич (Лунинецкий район)

Награды “Униформа” и его работников из Микашевич (Лунинецкий район)

10.06.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть