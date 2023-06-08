Выпускные вечера пройдут в Лунинце и Микашевичах 10 июня

Торжественные мероприятия “Выпускник 2023” пройдут 10 июня:

в Лунинце – на площади Ленина

в Микашевичах – в Дворце РУПП “Гранит”

Начало в 18.00

Районный выпускной бал 2022 года в Лунинце – смотреть фоторепортаж

Напоминаем, что в соответствии с решением Лунинецкого районного исполнительного комитета от 2 мая 2023 года №752 в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования 10 июня с 8.00 до 24.00 будет ограничена продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив.

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