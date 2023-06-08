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Выпускные вечера пройдут в Лунинце и Микашевичах 10 июня
Торжественные мероприятия “Выпускник 2023” пройдут 10 июня:
в Лунинце – на площади Ленина
в Микашевичах – в Дворце РУПП “Гранит”
Начало в 18.00
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Напоминаем, что в соответствии с решением Лунинецкого районного исполнительного комитета от 2 мая 2023 года №752 в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования 10 июня с 8.00 до 24.00 будет ограничена продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив.
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