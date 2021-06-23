Высокий класс пожарной опасности установился в лесах Брестской области

В лесах Брестской области из-за сильной жары и недостатка влаги установился высокий класс пожарной опасности, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель руководителя по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак.

“В лесах региона сложилась напряженная обстановка. В Ивацевичском районе установился IV класс пожарной опасности. Там сегодня введен запрет на посещение лесов. В других районах III класс. Если сегодня-завтра ситуация не изменится и не пойдет дождь, то для посещения, возможно, закроются леса практически на всей территории области”, – отметил Илья Шпак.

В Брестской области с начала года зарегистрировано 67 случаев возгораний в лесах примерно на 148 га. Чаще всего причиной пожаров становилось неосторожное обращение с огнем. В некоторых случаях пламя переходило на территорию леса из-за палов сухой травы. Однажды пожар возник из-за неаккуратности лесозаготовителя, который сжигал порубочные остатки. Также три человека привлечены к административной ответственности за розжиг костров в неположенных местах.

В юго-западном регионе в 2020 году произошло 359 лесных пожаров. В области трижды вводили запрет на посещение лесов.