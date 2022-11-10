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Выставка молодёжного творчества в Лунинце

10.11.2022
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В Лунинецкой центральной районной библиотеке начинает работу молодёжная площадка «ПроДвижение». Цель проекта – продвижение творчества молодёжи, поиск ресурсов и скрытых возможностей личностного роста молодых людей.

В рамках проекта будут проходить выставки молодёжного творчества, встречи с молодыми писателями, художниками, мастерами народного творчества. Любой молодой человек может заявить о себе и показать здесь свои таланты.

В настоящее время в рамках молодёжной площадки работает выставка художественного творчества молодёжи. Представлены работы Татьяны Кабариха, Софьи Наварич, Дарьи Рудович, Ксении Кишкевич, Дарьи Кезь, Виктории Сыцевич, Алексантры Метелица, Анастасии Ярмольчик, Александры Зыщик, Марии Протосовицкой, Олега Коцубы. Все они занимаются на художественном отделении детской школы искусств (преподаватель Елена Петровская).

В декабре на молодёжной площадке пройдут литературные встречи «Молодые голоса» и молодёжный сейшн любителей графической (визуальной) литературы «КомиксМания».

Лунинецкая центральная районная библиотека

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