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Выставка работ школьников и учителей трудового обучения проходит в музее (Лунинецкий район)

20.01.2023
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Районная выставка творческих работ учащихся и педагогов трудового обучения (технический труд) учреждений общего среднего образования Лунинецкого района «От творческого учителя – к творческому ученику» собрала работы талантливых учащихся и педагогов из 25 учреждений общего среднего образования. Представленные экспонаты выполнены из древесины и металла.

Во время открытия участников поприветствовал учитель трудового обучения (технический труд) ГУО «Средняя школа № 2 г. Лунинца» Сергей Александрович Карпец. Он же поделился с коллегами опытом по привлечению учащейся молодёжи к научно-техническому творчеству, повышению интереса к учебному предмету «Трудовое обучение» (технический труд) через участие в конкурсах творческого характера. Все присутствующие рассказали о своих работах, материалах, технике изготовления, сфере использования.

Выставка в районном краеведческом музее будет экспонироваться по 16 февраля 2023 года. Посетить ее могут все желающие.

  По информации районного отдела по образованию.

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LNC

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