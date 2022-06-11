Выступление Лукашенко на семинаре-совещании «Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне»

Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на республиканском семинаре-совещании «Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне»

Уважаемые друзья!

Тема сегодняшнего нашего совещания — это, можно сказать, рефрен всей политики нашего современного суверенного государства. Как мы его часто называем и правильно называем, государства для народа.

Как бы тяжело ни было, в разные периоды нашей истории мы всегда выдерживали установленные нами стандарты жизни человека: социальную справедливость в обществе, равные права и возможности всех граждан страны, национальные культурные ценности и традиционный уклад жизни.

Все это и есть программа развития нашего государства. И давайте будем откровенны: приходя на избирательные участки, будь то парламентские выборы, выборы в местные Советы, референдумы, народ прежде всего голосует за политический курс.

Вот уже более четверти века мы целенаправленно укрепляем вертикаль власти снизу, максимально приближая ее к людям.

Другими словами, принципы эффективной обратной связи и доверительного диалога власти с людьми являются основополагающими во всей работе административно-управленческого аппарата. Это идеал, к которому мы стремимся. Он вполне соответствует нашим политическим традициям, истоки которых даже не в современной истории, а гораздо глубже.

Еще со времен древнего веча в менталитет белорусов заложены обостренное чувство справедливости, коллективное мышление и взаимная ответственность за судьбу Отечества. Именно так, на истинных демократических ценностях и зарождалась белорусская нация.

Все известные в нашей истории аристократические режимы — будь то княжеский, шляхетский или царский — у нас прочно ассоциируются с гнетом. Белорусское же государство было создано народом и для себя самого — для народа. Таким оно и остается. Другими словами, говоря об актуализации форм и методов работы с населением на местном уровне, мы должны понимать, что управленческая вертикаль ни в коем случае не противопоставляется народу.

В нашей стране, этим можно гордиться, чиновничий аппарат не является «небожителями». Говоря простым языком, у руля находятся не олигархи, не потомственные правители, а люди, которых выдвигает на должности сама жизнь. И выдвигает из своей гущи, из народа.

Все они в равных условиях получают образование, движутся по карьерной лестнице, создают семьи, растят, воспитывают и учат детей. И соответствуют главному требованию: за плечами у каждого серьезный опыт практической работы и знание жизни. Как говорится, от земли. Поэтому и вопросы, с которыми идут белорусы на прием к тому или иному начальнику, как правило, ему близки и понятны. То есть он сам оттуда. Более того, люди должны быть услышаны, а проблемы сняты.

И вы знаете, что эффективная работа с населением — это индикатор профпригодности руководства и области, и района, и отдельно взятого предприятия. А жалобы — это показатель наших недоработок. В идеале их вообще быть не должно. Конечно, такой результат — из области фантастики, но нам следует к нему стремиться. Это что касается работы с обращениями граждан.

Не менее значимое направление деятельности для служащих информационно-коммуникационное. Мы понимаем, насколько сегодня важно максимально, разумно использовать возможности в том числе и цифровых ресурсов, выстраивать взаимодействие со средствами массовой информации. Видим, как мгновенно разлетается информация, порой самые откровенные фейки, что создает основу для социальных взрывов. Видим, как важно своевременно реагировать на вбросы, разъяснять принятые решения людям, а также вовлекать их в процесс управления, адекватно реагировать на созидательные инициативы, которые идут от народа.

При этом мы, недавно проводя совещание, говорили о том, что фейки (так уж случилось) сделаны красочно, броско, подстраиваются под разного рода легкие инстинкты наших людей. И они, как у нас в народе говорят, среди молодежи, очень быстро и легко заходят. Фейки. Они более интересны, нежели наша «скучная» жизнь. И это сложность, с которой нам приходится сталкиваться в борьбе с этими фейками. Но от этого никуда не денешься. Мы приняли решение и будем (я не хочу тут рассекречивать все моменты) эффективнее бороться с этой ложью. Потому что она в конечном итоге, как мы видели, может перевернуть общество. Видим, как мгновенно разлетается эта информация.

Все это не новые вопросы, и мы всегда уделяли им особое внимание. Но порой, может быть, какие-то моменты недооценивали. Да, действительно недооценивали. В принципе, все решения, которые были приняты в первые годы истории суверенной Беларуси, абсолютно актуальны и в сегодняшний день. Изменились только мы. Общество вышло на новый уровень и интеллектуального, и технологического развития. То, что было новаторством четверть века назад, сегодня уже обыденность, классика.

Пришло время проанализировать проделанную работу, возможно, откорректировать определенные подходы. Если есть методы, которые, на ваш взгляд, устарели, то ничто не мешает нам отказаться от этих методов. Если вы готовы предложить более прогрессивные механизмы взаимодействия вертикали власти и населения, давайте это обсудим и сразу же примем решения.

Но прежде позвольте подвести некоторые итоги исходя из того, как мы видим процессы и оцениваем результаты принятых ранее решений и выполнения всех данных, в том числе и мной, поручений.

Все вы мои подходы знаете. Подобные мероприятия проводятся не для того, чтобы любоваться успехами проделанной работы. Семинары являются своего рода промежуточным контролем выполнения тех задач, из которых и складывается общий политический курс развития государства. Главные цели нашего сегодняшнего совещания — проанализировать новые вызовы, которые ставит перед нами время, обозначить вопросы, требующие доработки, обменяться опытом, совместно выработать адекватные решения.

Давайте начнем с главного фактора, который влияет на нашу жизнь и жизнь государства в целом. За последнюю четверть века мы, белорусы, очень изменились. Опираясь на созданный нами же фундамент благополучия, мы стремимся к большему и лучшему. Это правильно, в этом и суть развития. Повышается уровень правовой культуры граждан, они становятся более требовательными, в том числе и к государству, ожидают нового качества обратной связи от этого самого государства, то есть от нас с вами. Запросы у населения растут, и нам, власти, надо соответствовать. Такой порядок. Мы — социально ориентированное государство.

Но что происходит порой? Стараясь следовать такому порядку, мы сегодня столкнулись с крайностью. Что мы видим? На смену советскому сакральному отношению к государству, сопряженному с чувством долга, взаимной ответственности и приоритетом государственных интересов перед личными, приходит банальное потребительство. Оно выражается в ментальной установке современного общества: государство мне должно. И, к сожалению, рост запросов отдельных граждан не соотносится с готовностью брать на себя какие-то дополнительные обязательства.

В итоге у конкретных индивидуумов или целой социальной группы формируются такие ожидания от государства, которые значительно превосходят их вклад в развитие самого государства.

Иными словами, они хотят жить, как в Швейцарии, а работать спустя рукава — тут мы немножко смикшировали. Жить, как в Швейцарии, а работать, как в Беларуси. Это в народе часто так говорят. Платить минимум налогов или вообще не платить и иметь колоссальный уровень социальной поддержки.

Я не зря подчеркнул «или вообще не платить». Знаете, современный этап имеет одну особенность. Я внимательно анализирую процессы, которые происходят в нашем обществе. Есть определенные сложности в связи с санкциями: нарушена какая-то логистика, еще что-то. В общем, сложности. И этим хотят воспользоваться и воспользовались уже очень многие наши белорусы. Может быть, это и хорошо. Где-то подставить плечо государству, где-то занять нишу, которая освободилась. В общем, встроиться в новую логистику: кому-то запчасти, кому-то лекарства, кому-то еще что-то предлагают поставить. Но при этом я хочу, чтобы все понимали (вы особенно здесь, здесь вся элита нашего государства, от нас зависят принимаемые решения), что нажиться, погреть руку и набить карман под ситуацию не получится. Абсолютно не получится.

Вы знаете, яркие и такие, может быть, жесткие действия с моей стороны, стороны власти, правоохранительных органов по отношению к таким людям. Они будут и дальше продолжаться. Взяточничество, неуплата налогов и прочие преступления будут пресекаться на корню. Как бы кому-то, может быть, в этом зале это не нравилось. Если только мы сойдем с этого пути, мы пойдем ровно транзитом по пути братской нам Украины.

Но воевать-то из вас никто не хочет. Я тоже не хочу. Поэтому давайте будем работать и жить вот так: соборно, толокой. Использовать наше «вече», чтобы принимать решения и слышать, слушать наших людей. Особенно тех, кто обеспечивает нам продовольственную безопасность, одевают нас, производят все то, что мы умеем и не умели делать. Возьмите «Великий камень» сегодня, где развернулась выставка «Белагро». Я не знаю, были ли вы все там, но советую вам там побывать, чтобы вы увидели, что делают эти рабочие, крестьяне, интеллигенция — наши люди. Мы должны этому соответствовать.

Да, конечно, государство должно защитить мир, порядок, предоставлять рабочие места, образование, медицинскую помощь, возможность реализовать себя в науке, творчестве, спорте и так далее. Скажите, а что, у нас в Беларуси не хватает чего-то для того, чтобы себя реализовать в этих аспектах? Должен вам сказать, даже чрезмерно (имеется все необходимое. — Прим. БЕЛТА).

Но есть вопросы, которые люди могут и должны разделить с государством. Самое простейшее — создавать уют и красоту своими руками и для себя, беречь чистоту в своих домах, дворах, на улицах в городах и поселках. И как минимум сохранить то, что создано целыми поколениями белорусов до нас.

Возможно, мы, управленцы, иногда не видим инициатив населения, не умеем их встраивать в процесс государственного строительства, не даем возможности людям почувствовать свою сопричастность, быть полезными. А запрос ведь есть.

Надо признать, в какой-то момент мы, как и наши общественные союзы («Белая Русь», БРСМ, ветеранские, профсоюзы и так далее) просмотрели этот запрос. Просмотрели. И на этой ниве расцвели различные негосударственные маргинальные организации.

Завлекли людей внешне вроде бы благородными идеями, которые в нужный момент приобрели политический окрас. Мы это видели в 2020-м. И они, движимые стремлением помогать нуждающимся, беречь природу, защищать братьев наших меньших, оказались заложниками ангажированных Западом деструктивных сил.

Оказывается, вот эти НКО, общества защиты собачек, кошек, животных никогда никого и не защищали. И не собирались защищать. Под этой модной вывеской нам подбрасывали (а мы радовались) политически ангажированных людей. Они там объединялись. Руководителям платили немало. Они собирали туда (тоже понемножку платили) знаете, каких людей. Которые в общем-то были обществом выброшены на обочину, притом справедливо выброшены. Понемножку им доплачивали, но на бутылку хватало: выпил — хорошо, еще немножко. И вот они выплеснулись в первых рядах в 2020 году.

То есть из-за нашего попустительства, всех нас с вами и меня в том числе, возникли вот такие маленькие островки в нашем обществе, которые адсорбировали к себе все то, против чего мы должны были бороться. И получили. Благо сейчас процесс пошел жестко. Я хотел бы, чтобы власть понимала, что общество должно быть зачищено от этих негодяев.

Все должны пойти работать, упираться и напрягаться для того, чтобы сохранить мир и спокойствие вот на этом островке. Это уже островок — Беларусь. Вы что не замечаете этого? Вокруг все полыхает: где-то идет война горячая, а где-то пока часть гибридной войны, связанная со средствами массовой информацией, экономикой и так далее. Все полыхает вокруг. Нам покоя не дадут. А мы должны упереться и выстоять.

Поэтому вопросов неинтересных, скучных сегодня нет. Знаете, я всю жизнь работал с людьми — будучи руководителем, партийным работником, затем депутатом. Я знаю, что это тяжелейшее, скучнейшая, порой противная работа. Когда тебе каждый день пишет жалобщик штатный… Он пишет, пишет и пишет просто. Не для того, чтобы решить вопрос. У нас есть такие люди. И ты это должен все читать, а потом с ним встречаться, ему объяснять. Ты ему объяснил — он на завтра опять тебе пишет. И опять с ним надо встречаться. Никуда не денешься. И все этой порой надоедает.

Но я вас призываю к тому, чтобы формулой наших действий в этом плане было одно направление: все (мы же видим, получив письмо, заявление), что мы можем сделать, мы должны это сделать. Что мы не можем и не должны делать, мы (власть) делать не должны. Это должен делать сам человек, его дети, еще кто-то, внуки и так далее. Иждивенчества быть не должно. Но мы должны четко разграничивать это. Мы не можем поручить человеку балкон в двухэтажном или трехэтажном, многоэтажном доме отремонтировать. Он этого не сделает. Или крыша потекла в многоэтажном доме. Ладно, в одноэтажном: хочешь не хочешь, где-то мы его подстегиваем, где-то он сам сделает, расстроившись, что власть ему не поможет.

Но в многоэтажном доме… И порой мы ремонтируем эту крышу. А мы ее должны отремонтировать: она общая. Человек это не сделает своими руками. Или же внутри — система обогрева, подачи воды, теплой, холодной — она общая для всех. И отремонтировать ее человек только может по мелочам. Вот тут мы четко должны понимать: мы должны подключиться. Мы должны сопереживать тому человеку, на голову которого течет вода.

Наше телевидение часто показывает эти примеры. Туда сходили коммунальщики (об этом будем говорить), сделали — на завтра вода потекла снова. Это недопустимо. И это должно пресекаться жесточайшим образом. С моей стороны реакция будет соответствующая.

И в таком случае, когда мы получаем кучу жалоб от населения, встает вопрос, а где наши были многочисленные Советы всех уровней — от сельского до нашего «Верховного совета» (речь о Совете Республики. — Прим. БЕЛТА)? Где были органы власти? Дожились до того, что развернули дискуссию на тему, нужны ли нам сельские Советы. Слушайте, а кому они мешают. Это что, там «освобожденные» люди в этих сельских Советах? Да нет. Мы просто вокруг определенного органа, может быть, человека, собрали там, в самом внизу, в поселках, деревнях и так далее, способных людей. И они всегда эффективны, если с ними работать по-человечески. У меня есть такой опыт. Сам был когда-то депутатом сельского Совета. Ничего в этом плохого нет.

А тут же проще: взял их и ликвидировал. Почему? Мы же с ними не работаем и работать не хотим. А зачем? Подумаешь, какие-то сельские Советы. А вы посмотрите на деревни, на поселки — стыдобище. Это недоработка этих самых сельских Советов. А председатели райисполкомов с них не спросили. Система четкая. Они даже дерево не могут посадить там, где ураган завалил его. Наши предки посадили это дерево, 50-70 лет оно радовало людей. Упало, состарилось (как и люди, все в природе одинаково в этом плане) — дерево посадить не могут. Как будто в Эмиратах — надо купить где-то дерево, привезти, еще трубку проложить и водой поливать. Да пойдите в лес, накопайте этих рябин, калин, елок, сосен и повысаживайте там, где возможно. Нет, нужны команды. И вот где Президент проезжает иногда, там что-то Турчин сделает, а другие… Разрыли эти дороги, когда строили, посносили горы — образовались откосы по 200-300 метров высотой. Жалко смотреть на этих людей, которые по два, по три раза в год окашивают эти склоны. Попросил: давайте высадим там елки, сосны, еще какие-то деревья, чтобы они «убили» траву. Она расти не будет: деревья заберут. Или внизу елку посадили — через 3-5 лет она выросла и закрыла всю вашу эту нищету. Ведь это же лицо, по этим дорогам сегодня миллионы людей перемещаются. И приятно слушать, когда они говорят: «Вы знаете, Беларусь — это особая страна. Чистота, все аккуратно».

Если бы я вам рассказал, сколько мне приходится заниматься Минском, городами и деревнями, вы бы, наверное, мне в глаза не смотрели. А мне стыдно об этом говорить, что этим Президент должен заниматься. Я хочу, чтобы вы это услышали. За это будет спрос. Безобразное отношение к животным и к природе оборачивается ковидами.

Если бы депутаты всех уровней, в том числе и сельских Советов, в свое время увидели активность людей, смогли выстроить с ними взаимодействие, то уже тогда, в период активной фазы информационной атаки на Беларусь, мы имели бы опору в виде социально ответственного гражданского общества. К счастью, сегодня у нас такой партнер вырисовывается. На фоне событий 2020 года в рамках различных инициатив начала формироваться политически активная часть белорусов, нацеленная на созидание, сохранение традиций, преемственность поколений. Мы увидели граждан с государственной позицией, преданных национальным интересам, что очень важно.

В традиции западнолиберальной культуры гражданское общество существует как оппозиция государству. А местные элиты, пытаясь всеми силами сохранить власть, играют с этим обществом в демократию, предлагая вместо реальных свобод мнимые, виртуальные, подменяют их распущенностью, легализацией низменных пороков. Этим самым создавая иллюзию народовластия. Когда надо, учат демократии с помощью дубинки и слезоточивого газа. Все это вы видели от Франции до Латвии.

Но мы другие. У нас своя культура, свои традиции. В нашей национальной семье есть такие славянские понятия, как соборность, толока — власть вместе с народом принимают важнейшие решения и их реализуют.

И если говорить о правовом статусе гражданского общества, который мы будем прописывать в законе, то он предполагает ориентированность этого института на диалог с властью и однозначную приверженность исконным ценностям и традициям белорусского народа, интересам нашего государства.

Не может быть и речи о финансировании таких структур из зарубежных источников. Мы знаем: кто платит, тот и музыку заказывает.

Задача на всех уровнях государственного управления — выстраивать эффективное взаимодействие с гражданскими активистами. Депутаты научились работать с обращениями конкретного человека, теперь следует освоить работу с общественными инициативами, надо уметь видеть перспективные проекты, помогать находить средства для их реализации, а где-то и возглавить сам процесс.

Так наше гражданское общество сможет выйти на новый уровень представительства в деятельности Всебелорусского народного собрания. Вот оно — Всебелорусское народное собрание в миниатюре: 700 человек, а будет полторы тысячи. Кстати, это тоже одна из форм работы с населением. Я бы сказал, самая высшая форма. Мы придали данной политической традиции конституционный статус. Для участия в этом самом народном форуме избираются люди, которые ближе всего находятся к реальным жизненным проблемам развития нашего общества и страны. Наиболее авторитетные субъекты, которые будут соответствовать требованиям закона «О гражданском обществе», должны будут стать органичной частью Всебелорусского народного собрания. Это важная задача на ближайшую перспективу.

Что касается традиционных направлений работы с населением, на первый план выходит информирование.

Сколько раз говорили, что люди должны знать, что происходит, как вы решаете проблемы, что планируете и так далее. Вы должны быть первоисточником и хороших, и неприятных новостей.

Знаете, я, работая в свое время в партийных органах (как бы там это формально ни было), я был совсем молодым человеком, стремился там чего-то сделать, видел и этот формализм, но усвоил святое: если ты не можешь человеку помочь, а он к тебе просится на прием, ну, поговори с человеком. Есть много в нашем обществе людей, которые просто хотят с тобой поговорить. Они, может, и жаловаться потом не будут, и обижаться не будут, если ты не решишь их проблем. С людьми надо разговаривать. А для того, чтобы разговаривать, надо не бояться людей и идти к ним. А много ли у нас председателей райисполкомов, депутатов, готовых выйти на публику, выступить, ответить на неудобные вопросы?

Еще в 2006 году в директиве о дебюрократизации государственного аппарата мы прописали все возможные направления такой работы. Вижу, что телефонные линии и приемы граждан вы освоили. А сколько провели пресс-конференций по актуальным для населения вопросам?

Знаете, у нас, у начальников больших и малых, наметился крен… Выйти на экран телевизора (показаться там, зная, что я отслеживаю эти процессы) и молотить там что попало. Поймите, как только вы выходите и начинаете там рыдать и стенать, не продумав, что вы хотите сказать и зайдет ли это народу, люди переключают телевизор на другой канал. Не ходите вы в телевизор, если вы к этому не созрели. Все выходят и про народ: «Да у нас народ, да мы страну, стабильность сохранить!» И прочее-прочее. Не обижайтесь, я иногда смотрю и думаю: вот ты призываешь там страну сохранить… Да уже призвали людей! И человек сидит и думает: ты бы сам или сама взяла и что-то сделала для того, чтобы сохранить стабильность. А дальше думает, можешь ли ты вообще это сделать.

Поэтому я вас прошу, чтобы вы чаще показывались в телевизоре, но с хорошими какими-то идеями. Вы не подражайте Президенту. Потому что Президент отчитывается перед народом каждый раз, когда проводится какое-то совещание. Но не в этом главное. От Президента идет сигнал по тому или иному вопросу, в каком направлении мы будем действовать и будем ли действовать вообще. Я ведь не берусь за те проблемы, которые я не должен решать и не могу решить — международные, глобальные, еще чего-то.

Запомните: все, что вы говорите, должно быть воспринято людьми, а не просто выйти и покрасоваться. Учтите, пожалуйста, это.

Когда вступила в силу Директива, мы и представить не могли, как изменится в будущем информационное пространство, сколько возможностей для работы с населением дадут новые технологии. А все ли из вас сегодня используют эти новые технологии? Допустим, не все любят и умеют быть на виду, общаться с прессой, выходить на трибуны. Используйте тогда новые технологии — социальные сети и так далее. Наверное, в районе достаточно одного было бы Telegram-канала, который бы был основан на базе районной газеты. Эта газета уже известна людям, люди бы туда обращались, ну а начальники, читая бумажную газету и параллельно соответствующий Telegram-канал, реагировали бы. Но если где-то надо еще какой-то Telegram-канал создать, создавайте. Только он должен быть эффективным. И надо понимать, что, когда какой-то начальник создает Telegram-канал, он ведь денег стоит. Но он же (инициатор создания Telegram-канала. — Прим. БЕЛТА) не из своего кармана платит эти деньги. Поэтому вы думайте, прежде чем сделать какой-то шаг. Думайте об эффективности, надобности.

Прежде чем выйти на экран телевизора, подумайте, надо ли это делать и что вы скажете. И, главное, как это зайдет людям.

Хорошо, что местные власти научились работать в тандеме с региональными журналистами. Но это не означает, что районным газетам надо превратиться в трибуну или Доску почета председателя исполкома. Они должны быть интересны читателям и давать представление о жизни не только региона и райисполкома, но и страны в целом. А то порой открываешь номер, а там одни объявления, реклама, программа телепередач, да еще польских телеканалов.

И главное, вся работа по информационному сопровождению действий местной власти должна вестись так, чтобы люди понимали, что они не одни в своих проблемах и что мы их слышим.

Вспомните, сколько наших граждан пришло на диалоговые площадки. За 3 месяца провели больше 3 тыс. встреч с охватом около 150 тыс. человек. Это только пришедшие. Представьте: 150 тысяч человек пришли, а сколько еще информацию получили от этих 150 тысяч!

Мы увидели неподдельный интерес, и эффект был потрясающий — активность на референдуме, направленном на созидание. Об этом говорили.

Надо развивать такую форму работы с населением, разговаривать с людьми. Она позволит обществу почувствовать сопричастность к принятию решений, а именно так и приходит ответственность за их исполнение. Убежден, что мы нашли формат работы, который будет жить. Но только если избежим формализма (а у нас он буйно цветет). Поэтому организуйте площадки, выносите на обсуждение вопросы, актуальные для населения, типа медицинского обслуживания, вакцинации, благоустройства территорий, водоснабжения, торговли, сбора и переработки отходов и так далее.

Участие экспертов, специалистов, которые могут дать квалифицированные ответы, обязательно. И потом, они, эти эксперты, у нас уже раскручены. Вот, смотрю, Перцов здесь присутствует, один из них, Шпилевская (слава богу, женщины начали подниматься). Я не говорю уже про Эйсмонт, Маркова и так далее. Молодцы ребята. Они уже научились не только реагировать на ситуацию, но и мощно вести контрпропаганду, защищая собственное население. Кто не смотрит «Клуб редакторов»? Все смотрят.

Вот этих людей нужно приглашать в трудовые коллективы, на диалоговые площадки, но туда должен идти и начальник, который должен рассказать, как будет развиваться предприятие, район и так далее. А сверху, от элиты самой-самой, придут эксперты и расскажут, как будем жить дальше. Депутат обязательно должен там быть. В этом ничего плохого нет.

Не надо бояться людей. Надо идти к ним и просто по-человечески разговаривать. Необходимо чаще практиковать такие формы публичных обсуждений, и это задача идеологов. Но это не значит, что где-то какое-то мероприятие провести, опять по телевизору показать и все. Это надо делать — показывать больше по телевизору хороших мероприятий, но главная работа идеологов — организовать процесс и вовлечь туда нужных людей.

Информационное сопровождение дискуссий в печатных и интернет-версиях региональных СМИ также обязательно. Как это сделали, допустим, в Минской области, создав на базе площадок колл-центры. Посмотрим еще, как эти колл-центры работают. Создали — молодцы. Они должны давать эффект.

Практика показала, что определение мест установки детских площадок, формата районных праздников, мест высадки аллей и многое другое — это инициативы, которые граждане хотят обсуждать и в реализации которых готовы участвовать.

А сколько мы говорили про упрощение административных процедур, про дебюрократизацию государственного аппарата? Для чего внедрили принцип «одно окно»? Не только для удобства и скорости работы. Хотя и это важно. Не секрет, что в системе есть процедуры, которые сопряжены с коррупционными рисками. Мы приняли решение минимизировать соприкосновение чиновника и гражданина там, где клиенты порой сами любят ускорить решение вопроса за вознаграждение.

Сегодня у нас порядка 2 тыс. административных процедур. Не все они реализуются по принципу «одно окно». В исполкомах таким образом решается их десятая часть — 200 вопросов. По такому же принципу проводят ряд процедур отдельные государственные структуры (регистрация транспорта, получение паспорта и прочие).

Меня пытаются убедить, что все процедуры сложно и порой нецелесообразно переводить в формат «одно окно» из-за их многоступенчатости. Тогда давайте пересмотрим сам перечень процедур: все ли они нужны или там есть устаревшие и неактуальные? И переводите их в электронный формат.

Мы пока слабо движемся в этом электронном формате. Знаю, что на завершающей стадии находится принятие изменений в закон «Об обращениях граждан и юридических лиц», который регулирует этот момент. Есть там и положение о более широком использовании интернета для обеспечения процесса рассмотрения обращений. Гражданин будет видеть, кто конкретно занимается его вопросом и сколько времени. Эти изменения важны. Надо ускориться. Но только, пожалуйста, не перегибайте палку с этими телефонами, мессенджерами и прочим. У нас половина населения этого не понимают и понимать не хотят. Поэтому не забудьте, что это наше население, и с ними надо работать, грубо скажу, и по старинке. То есть надо человеку дать право выбрать, как ему общаться с органами власти.

Я хочу обратить вас к одному очень важному жизненному факту. Все мы с вами, и я в том числе, всегда начальниками не будем. Даст бог, мы поживем в обществе обычными людьми, кто-то на пенсию уйдет… И вы будете натыкаться на это все — на эту волокиту и бюрократизм, которые мы создали. Мы (и не только мы, но и наши предки) столько наворотили, особенно с советских времен, бюрократических процедур, что с ними очень трудно разобраться.

Я привожу часто пример, когда мы занимались льготами. От Сталина льготы действовали. Ковырялись, ковырялись, потом я говорю: давайте это все перечеркнем и новым законопроектом или указом Президента введем те льготы, которые должны работать. Пропишем: вот это должно работать, все остальное — нет. Давайте пойдем этим путем (пересмотрим административные процедуры. — Прим. БЕЛТА).

Недавно я подписал указ с подачи Сивака и министра строительства о строительстве частных жилых домов — одноэтажных частных усадебных домов. Слушайте, что мы лезем к этому человеку, чего мы пытаемся его как-то отстроить: какая крыша, какой фундамент и так далее? Человек для себя строит, и он за это ответит перед собой, своими детьми. Давайте ему один раз разрешим, выделим место, где он должен строить, и пусть он строит. Он сам к вам придет, спросит совета, если нужно. Если не нужно, он к вам не пойдет. Такой указ подписан. И не дай бог, вы обставите его какими-то инструкциями. Это недопустимо.

Точно так сейчас работаем над новым шагом в строительстве многоэтажных зданий, промышленных, сельскохозяйственных объектов и так далее. Надо дать возможность людям решать свою судьбу и не надо думать, что мы лучше понимаем, чего хочет человек, нежели он сам. Простая жизненная философия.

Что касается новых технологий, да, за ними будущее. Наши дети будут в этом мире жить, они это воспринимают. Министерство связи и информатизации наделено новыми полномочиями. Люди ждут результата. В том числе и в вопросах цифрового равенства. Услуги мобильных операторов, «Белтелекома», обеспечивающих интернет-соединение, доступ к кабельному и интернет-телевидению, должны быть приемлемыми по цене, особенно для жителей малых городов и деревень.

Это вопросы социальных стандартов населения, своевременное решение которых само по себе снимает количество жалоб и обращений. Такой подход должен обеспечиваться по всем направлениям.

Напомню правительству и местным органам власти: важнейшая задача пятилетки — уравнять социальные стандарты для городской и сельской местности. Это касается не только услуг связи, но и качества и охвата транспортным сообщением, медицинским обслуживанием. В столице они на порядок выше, чем в любом районном центре или агрогородке. А ведь именно на селе формируется наша продовольственная и, если хотите, демографическая безопасность. Там основа развития страны.

Пришло время понять, что не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Именно так происходит смена социальной роли общества: из просителей люди превращаются в наших партнеров.

И нам есть куда направлять энергию людей, настоящих патриотов, готовых подставить плечо государству. Есть хорошие примеры сотрудничества общественных организаций и государства в вопросах поддержки граждан, которые нуждаются в особой защите. Таких у нас организаций немало. И государство за это платит, речь идет о государственном социальном заказе. Мы готовы поддерживать тех, кто свою гражданскую позицию подтвердил делами: помогает нуждающимся, а не сталкивает лбами белорусов, вносит смуту в нашу спокойную и размеренную жизнь. Словом, для всех неравнодушных, кто действительно хочет быть полезным людям, работа всегда найдется.

А там, где механизмы взаимодействия власти и населения, своевременного информирования людей дают сбой, возникает тема обращений граждан. Люди идут к вам за помощью, защитой постоянно. А к кому еще? Это уже своего рода политическая традиция. Вы знаете, что в работу с обращениями граждан вовлечены все без исключения государственные структуры и организации Беларуси. Ежедневно сотни, тысячи наших людей открывают двери государственных кабинетов разного уровня, обращаются по телефону, пишут в социальных сетях, мессенджерах.

Отмечу, что в последние годы количество обращений во все госорганы снижается. Отработана система комплексного изучения наиболее острых проблем. Есть примеры принятия общего регулирующего решения на самом высоком уровне. Одно из них касается темы самовольных строений и земельных «войн». Это все в ближайшее время передается вниз — председателям сельских Советов и райисполкомов. Зачем к Президенту идти с этими вопросами? Такое у нас законодательство. И пока Президент это не увидел на практике и не поручил: давайте передадим это туда — председателям райисполкома, сельского совета, пусть они там решают эти вопросы, — до тех пор никто не сдвинулся с места. Меня это настораживает как минимум. Поэтому заниматься будете этими вопросами вы, а не я.

Мы обобщили все обращения после совещания на уровне Президента и вышли на дополнения и изменения Кодекса о земле. Много об этом говорили. В ближайшее время депутаты наши рассмотрят. В кодекс внесут изменения, и будем в большем количестве процедуры эти опускать на места. Не надо все регулировать с центра, от Президента. Я не все вижу. И потом, я не семижильный. Во все это надо вникать — то, что кладут на стол по 7 кг в день или целый пуд. Стоит в командировку уехать, приезжаешь — в чемоданах пуд документов. И только половина тех, которые должны решаться на уровне Президента.

В целом рейтинг проблем, с которыми люди идут к органам власти, остается стабильным. Это вопросы ЖКХ (20% в общем объеме обращений); архитектуры и строительства, землеустройства и землепользования (11%); труда и социальной защиты населения (10%).

Вал обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства связан с хроническими проблемами в данной сфере: некачественное оказание услуг, необоснованное завышение объемов затрат, нарушение сроков, предоставление недостоверной информации о выполнении работ, отсутствие системы обратной связи. Традиционно неожиданно у нас наступает зима в декабре и начинаются дожди осенью. Я уже об этом говорил.

Так, недавно обратилась женщина, ветеран труда, 91 год, инвалид первой группы. Женщина, которая положила свою жизнь ради нашего государства. Осенью затеяли капремонт дома, демонтировали крышу. Сняли ее. Естественно, всю квартиру залило дождевой водой. Теперь требуется капремонт самой квартиры. Но все умыли руки. Кто ответит? Кто поможет этому человеку? Слушайте, еще раз повторяю: сами будем такими — и бог нас накажет. Как с ковидом.

Вы мое отношение знаете: пренебрежительное и высокомерное отношение к людям, которые обращаются за помощью к государству, недопустимо. Абсолютно неприемлемы хамство, чванство, изматывающая человека бюрократическая волокита.

К сожалению, есть и такие примеры. Человек обратился, казалось бы, с элементарной просьбой — убрать дерево над местом захоронения. Сам не может. Убрали, и все сложили на могилку. Такие действия… Как человек после этого должен к нам относиться, как он на это должен реагировать?

Мне докладывают, что грешат службы ЖКХ и формализмом, безразличием, нежеланием заниматься практическим решением возникших у граждан проблем: вместо вывоза строительного мусора, скопившегося на подъездных путях к дому, высылают копию генерального плана с обозначенным на бумаге проездом; вместо очистки подвалов от канализационных стоков месяцами ищут балансодержателя этих канализационных сетей.

Зато как большое достижение в сфере ЖКХ подается работа службы 115. Знаете, когда это вводили, я согласился. Так убеждали минчане, что это будет благо для народа! Но, честно вам говорю, я тогда подумал: чепуха это все. Вот эти выдумки — чепуха. Наши начальники, чиновники, чтобы ничего не делать, введут вам любую норму и инициативу проявят. Так и 115. Что на практике получается (это же эксперимент, поэтому я наблюдаю за этим): создали контакт-центры, интернет-портал, принимают информацию, вежливо общаются, но вопросы эффективнее решаться не стали. Заявки принимают низовые структуры ЖКХ, куда раньше бумаги посылали или по телефону звонили начальники. Зачастую закрываются без выполнения работ эти заявки. В итоге лишний посредник и размывание ответственности. А, самое главное, народ думает: ну вообще-то головой соображают эти власти или нет?

Вместо принятия действенных мер по кардинальному изменению ситуации в сфере ЖКХ внедряются внешне эффективные, но по сути имитационные решения.

Грешат наши дорожники. Порой так отремонтируют деревенскую дорогу, что вся грязь и вода текут в огороды. Это же не начальнику в огород. Чего там, пусть течет…Человек будет ходить, просить на коленях у вас, а вы изволите отреагировать, а может быть, и нет.

А сколько вопросов к строителям! Иногда так строят дома для многодетных, что те месяцами вынуждены ходить и просить устранить недоделки. Причем серьезные. И подобных фактов хватает.

Вот скажите, а чего не хватает, чтобы решить эти, казалось бы, мелочные, с нашей точки зрения, вопросы? Что у нас не хватает? Власти? Желания у нас нет. И Администрация Президента этим должна заняться предметно со всеми высшими должностными лицами. Скажу вам честно: в противном случае, если этот вал будет идти, работать вы не будете.

Если мы не сделаем выводы из того, что произошло в 2020-м и после, еще раз повторяю, мы сделаем крупный шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем Украине. Я вас не пугаю. Вы же знаете, что я просто так не говорю. Боюсь, чтобы это с нами не произошло. Дорогие мои, не дай бог начнется какая-то заварушка, вы же понимаете, что мы пойдем впереди. И не факт, что я с автоматом буду вот тут бегать. Вы побежите впереди. Вы этого хотите? Я нет.

Вот такие подходы отдельных чиновников и формируют в обществе нелицеприятные стереотипы о власти на местах, которые проецируются потом на всю вертикаль. В результате человек ищет выход на вышестоящие организации.

В 70% писем, поступающих в республиканские органы государственного управления, содержатся проблемы, которые могли и должны были разрешиться на месте. Они и разрешаются. Только надо, чтобы Кочанова побежала, что-то решили и по телевизору сказали, что решили. Вместе с Русым и сенаторами. К сожалению, депутатов Палаты представителей я в этом процессе как-то не наблюдаю. Надо говорить по телевизору. Многие же захотят избираться. И люди вас должны видеть. Но говорить так, как я сказал до того.

Понимаю, что нередко приходится иметь дело с профессиональными жалобщиками. Я тоже об этом говорил. Есть у нас такой класс людей. Их тоже надо видеть. Никуда не денешься, с ними надо разговаривать. Я скажу так: если до Президента доходит жалоба (в Администрацию Президента) и она признается объективной, а ее решение находится в вашей компетенции и вы ничего не сделали, но вдруг, как бывает, после вмешательства контролирующих органов все-таки нашли решение, на меня не обижайтесь. С такими работниками будем расставаться без сожаления.

И предупреждаю: не надо хитрить. Управляющий делами одного из райисполкомов (интересный пример) установил приемный день — пятая среда месяца. За год четыре таких дня оказалось. Но ему, как меня информируют, в Администрации Президента подсказали. Поэтому он и первую, и пятую среду в месяце ведет эти приемы сейчас. График помогли сделать.

С другой стороны, надо признать, что наше щепетильное отношение к обращениям граждан многих расслабило. Некоторые граждане порой используют прямые телефонные линии для решения таких вопросов, как замена лампочки в подъезде, уборка мест общего пользования либо придомовой территории. Это как раз надо приучать людей к тому, что это они сами должны делать.

Обращения граждан, приемы, телефонные линии, диалоговые площадки, административные процедуры — это лишь видимая часть процесса. Мы работаем с населением всегда, независимо от наличия или отсутствия прямых контактов с жителями своих районов, городов, сел, улиц. Мы сами с вами население. И вы знаете, какие результаты нашей с вами работы создают благоприятную атмосферу в обществе в целом, а какие формируют в государстве политические риски.

Вы люди умные, опытные, вы все понимаете. Все, что я сказал, вы глубже понимаете, осознаете в силу своего положения и в силу своего опыта. Если считаете, что я кого-то несправедливо критиковал или не заметил чьих-то успехов, сегодня в вашем распоряжении трибуна. Скажите, поделитесь опытом. Все разумное мы будем реализовывать настойчиво.

Ведь для чего мы проводим это совещание? Замысел собрать всех, кто работает с обращениями граждан, с общественными инициативами, обнаружить проблему и обязательно найти решение.

Проиграем битву за людей — грош цена нам как власти, грош цена нашему государству. Будет Украина, где каждый сам за себя, выживает сильнейший, молодежь, дети, старики брошены на произвол судьбы. Докатились до войны. Но это отдельная тема. Никто из нас не хочет такого сценария.

Поэтому давайте работать. Я готов услышать вас. Настроен на откровенный разговор, потому что тема жизненно важная, хотя она скучная, неинтересная, а порой противная. Но кроме нас никто эти задачи не решит. Это наша роль в обществе. Мы ее должны сыграть.

Благодарю вас!

belta.by