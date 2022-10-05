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«Взрыв в Лунинце, воды Микашевич и «умный» свет в этих городах» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 5 октября

05.10.2022
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Основные темы номера газеты «Лунінецкія навіны» за 5 октября:

 — Задачи, стоящие перед всей местной вертикалью, обозначил Президент

 — Выбух у жылым доме ў Лунінцы. Падрабязнасці

 — Футбол для всех. Ребята из Микашевич участвуют в республиканском социально-спортивном проекте

 — Новы знак на Віленскай. Газета выступіла, што зроблена?

 — Рэзананс. Праблему ў Мікашэвічах зніме ліўнёўка

 — Міністэрскія ўзнагароды педагогам

 — Абноўлены харчблокі ў навучальных установах

 — Озимый сев на контроле

 — «Умный» свет на улицах Лунинца и Микашевич

 —  Лунинецкий район и туристический регион «Припятское Полесье»

 — Раны моего народа. Факты о геноциде белорусов

 —  «Забег над Пиной». Победитель из Лунинецкого района!

 — Брэстчане вучыліся ў Лунінцы

 — Агульнагарадскі бацькоўскі сход прайшоў у Мікашэвічах

 — Льготные кредиты на строительство

 — Лунинецкий РОВД разыскивает ответчиков по гражданским делам

 — Малітва ў Мелясніцы

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