«Взрыв в Лунинце, воды Микашевич и «умный» свет в этих городах» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 5 октября
Основные темы номера газеты «Лунінецкія навіны» за 5 октября:
— Задачи, стоящие перед всей местной вертикалью, обозначил Президент
— Выбух у жылым доме ў Лунінцы. Падрабязнасці
— Футбол для всех. Ребята из Микашевич участвуют в республиканском социально-спортивном проекте
— Новы знак на Віленскай. Газета выступіла, што зроблена?
— Рэзананс. Праблему ў Мікашэвічах зніме ліўнёўка
— Міністэрскія ўзнагароды педагогам
— Абноўлены харчблокі ў навучальных установах
— Озимый сев на контроле
— «Умный» свет на улицах Лунинца и Микашевич
— Лунинецкий район и туристический регион «Припятское Полесье»
— Раны моего народа. Факты о геноциде белорусов
— «Забег над Пиной». Победитель из Лунинецкого района!
— Брэстчане вучыліся ў Лунінцы
— Агульнагарадскі бацькоўскі сход прайшоў у Мікашэвічах
— Льготные кредиты на строительство
— Лунинецкий РОВД разыскивает ответчиков по гражданским делам
— Малітва ў Мелясніцы