Хлебобулочные изделия с социальной рекламой в Лунинецком районе

В рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних» на хлебобулочных изделиях филиала ОАО «Берестейский пекарь» Лунинецкого хлебозавода работники Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям разместили социальную рекламу.

Достаточно распространенным способом передачи информации для населения является размещение социальной рекламы на товарах народного потребления. Ведь каждый день люди приобретают в магазинах товары первой необходимости. Такая идея позволит интересно представить для населения полезную социальную рекламу по вопросам безопасности.

На размещенной тематической наклейке можно увидеть всем знакомую фразу – «Не оставляйте детей одних!», которая в очередной раз напомнит родителям, о том, что малолетние дети не должны оставаться без присмотра взрослых.

На территории Брестской области произошли 355 пожаров, от огня и его опасных факторов погибли 43 человека из них 2 ребенка.

Уважаемые родители, в целях безопасности ваших детей МЧС напоминает: формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности, проведите с ними индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь.

Марина Кочура. инспектор Лунинецкого РОЧС

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