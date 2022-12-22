«Хочешь мира — готовься к войне». Лукашенко ответил на кривотолки о военных маневрах в Беларуси

Глава государства Александр Лукашенко ответил на кривотолки о военных маневрах в Беларуси. Соответствующие заявления он сделал на совещании об итогах проверки силового блока страны.

«Хочешь мира — готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России», — сказал Президент.

Он напомнил, что у Беларуси и России, согласно давнему договору, создана группировка вооруженных сил для совместного реагирования на угрозы Союзному государству. «Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил, что на совещании необходимо обсудить две важные и пересекающиеся темы. «Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим. Знаем, кто подталкивает в спину (не то в другую точку тела) этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах. В связи с этим глава государства принял решение провести проверку сил немедленного реагирования. «У нас в армии есть силы так называемого мгновенного реагирования. Если вдруг что-то неожиданно, то эти силы за определенный промежуток времени поднимаются по тревоге и направляются в ту точку, где существует напряжение. Эти силы немедленного реагирования мною было принято решение проверить», — пояснил Александр Лукашенко.

Вторая часть проверки была посвящена антитеррористическим действиям.

В настоящее время операции полностью завершены и вооруженные силы, силы специальных операций, спецподразделения находятся в местах постоянной дислокации.

КАК В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ. Для чего проводили проверку сил немедленного реагирования?

По словам Президента, были проверены два направления — западное и северо-западное. Ответственным за это был государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович и в целом Госсекретариат Совбеза.

«Я точно знаю, что все было абсолютно закрыто, скрыто. Все как в военное время. Были подняты соответствующие подразделения с определенной задачей», — сказал глава государства.

Средства массовой информации, и особенно телевидение, знакомили общество с ходом данных мероприятий, в том числе с выходом подразделений, переправой двух подразделений через Неман и Березину, возведением понтонных мостов, которые нужно было быстро возвести и обеспечить переход. «Также мы прикрывали южное направление силами Денисенко (Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций ВС. — Прим. БЕЛТА). Ребята выходили по своим направлениям, не форсировав никаких преград», — продолжил белорусский лидер.

«Мы провели тренировку и учения сил быстрого реагирования в армии. На всякий случай. Все мы должны учиться», — подчеркнул Александр Лукашенко.

ЗАСЛОН ТЕРРОРИСТАМ. В чем состояла суть второго направления проверки?

«Никто не исключает, что изнутри (что маловероятно, невозможно практически) и извне вторгаются на территорию Беларуси террористические группы и захватывают или отдельное здание, дом, государственное учреждение, школу, не дай бог, или же в целом какой-то населенный пункт. И вот тут проводится контртеррористическая операция», — пояснил Александр Лукашенко.

По его словам, для проверки была создана соответствующая обстановка. С задействованием самых подготовленных военнослужащих инсценировался захват части населенного пункта. «Действовали наши ребята из сил специальных операций. Им противостояло антитеррористическое подразделение под руководством Комитета госбезопасности. Антитеррористическое направление — это прерогатива не армии, а КГБ, оно управляет, организует контртеррористическую операцию, привлекая нужные средства и силы», — рассказал Президент.

ИЗВЛЕЧЬ УРОКИ. Что надо учесть по результатам маневров?

Подводя итог сказанному, глава государства отметил необходимость рассмотреть, как проводились обе эти операции, которые в настоящее время завершены, а войска вернулись в места постоянной дислокации.

«Скажу прямо, ничего не скрывая, чтобы мы тут не щелкали каблуками и не кричали ура: были и недостатки. На этих недостатках я хотел бы, чтобы было сегодня сосредоточено внимание. Потому что в случае военных действий эти недостатки станут критическими — погибнут люди. Этого допустить нельзя», — заявил Александр Лукашенко.

belta.by