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Ход уборочной кампании в Брестской области и Лунинецком районе

31.07.2022
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По данным комитета по сельскому хозяйства и продовольствия Брестского облисполкома на утро 31 июля в Брестской области собрано зерно с 142157 гектаров, что составляет 41 процент от запланированного. Намолочено 558015 тонн при средней урожайности 39,3 центнера на круг. Это больше на 3,4 центнера, чем в прошлом году

Самая высокая урожайность зерновых культур Барановичском, Ляховичском и Столинском районах, где намолачивают соответственно по 49,7, 47,6 и 45,5 центнера с гектара.

Что касается Лунинецкого района с его бедными землями, то хлеборобами уже убрано зерно с 7091 гектара — это 36,2 процента от плана. Намолочено 21505 тонн зерна при урожайности 30,3 центнера с гектара (в 2021 году урожайность была в среднем 27,8 центнера с гектара).  

Самая низкая урожайность зерновых культур в Ганцевичском районе — 26,3 ц\га

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