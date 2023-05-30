ЗдоровьеКонкурсМолодежьНовости районаОбщество

Хоккеисты из Лунинца завоевали серебро

30.05.2023
65

Межрайонный турнир по хоккею с шайбой среди детей 2014-2015 г.р. и младше, приуроченный к Международному дню защиты детей. Лунинецкий район представили ребята-участники проекта “Хоккей идет к детям”. Команда Лунинецкого района – серебряные призеры.

Второй год проекта «Хоккей идет к детям» подошел к концу. Благодаря этой инициативе ребята первых и вторых классов обычных школ из Лунинца, Ивацевичей и Пружан получили возможность учиться кататься на коньках и играть в хоккей.

Сначала в трех проектных городах прошел своего рода чемпионат классов, где второклашки сыграли со своими сверстниками. Затем тренеры проекта отобрали ребят в сборные, которые отправились на финальный турнир в Ивацевичах. В первую очередь, это все делается для детей: для их опыта и развития. Вместе с ребятами на турнир приехали и родители. Кричалки, плакаты и даже барабаны.

Победители турнира – Пружаны, серебряные призеры – Лунинец, бронзовые призеры- Ивацевичи. 

Информация и фото РФСК “Здоровье”

Подписывайтесь на наш канал в Telegram 

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of “17 лет спустя” Житель Пинского района осуждён за убийство (видео)

“17 лет спустя” Житель Пинского района осуждён за убийство (видео)

30.05.2023
Photo of Председатель Пинского комитета госконтроля проведёт “прямую линию”

Председатель Пинского комитета госконтроля проведёт “прямую линию”

30.05.2023
Photo of На Брестчине стартует специальная программа «Мак»

На Брестчине стартует специальная программа «Мак»

30.05.2023
Photo of Тёплый и душевный праздник организовали в Микашевичах

Тёплый и душевный праздник организовали в Микашевичах

30.05.2023
Photo of Списание денег за “покупки” в сети. Как избежать денежных потерь?

Списание денег за “покупки” в сети. Как избежать денежных потерь?

29.05.2023
Photo of Фестиваль “Вытокі” состоится 2-3 июня в Барановичах

Фестиваль “Вытокі” состоится 2-3 июня в Барановичах

29.05.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть