Хоккеисты из Лунинца завоевали серебро

Межрайонный турнир по хоккею с шайбой среди детей 2014-2015 г.р. и младше, приуроченный к Международному дню защиты детей. Лунинецкий район представили ребята-участники проекта “Хоккей идет к детям”. Команда Лунинецкого района – серебряные призеры.

Второй год проекта «Хоккей идет к детям» подошел к концу. Благодаря этой инициативе ребята первых и вторых классов обычных школ из Лунинца, Ивацевичей и Пружан получили возможность учиться кататься на коньках и играть в хоккей.

Сначала в трех проектных городах прошел своего рода чемпионат классов, где второклашки сыграли со своими сверстниками. Затем тренеры проекта отобрали ребят в сборные, которые отправились на финальный турнир в Ивацевичах. В первую очередь, это все делается для детей: для их опыта и развития. Вместе с ребятами на турнир приехали и родители. Кричалки, плакаты и даже барабаны.

Победители турнира – Пружаны, серебряные призеры – Лунинец, бронзовые призеры- Ивацевичи.

Информация и фото РФСК “Здоровье”

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