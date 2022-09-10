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Холодная зима для Европы | Беглых лишат гражданства? |Доклад МАГАТЭ по ЗАЭС (видео)

10.09.2022
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Отключить санкции и включить голову. Европейцы массово требуют адекватной стоимости жизни.

На фоне митингов правительства продолжают законодательно закручивать гайки. Рыночные механизмы и демократические подходы к решению вопросов уходят в прошлое. И по мнению экспертов — это только начало…

— Как поменялась риторика ЕС в преддверии отопительного сезона?

— Почему европейским дипломатам нечего сказать белорусским журналистам?

— И что делать с предателями, которые извне работают на разрушение страны?

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