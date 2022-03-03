«Хотел ощутить, какой будет эффект». Прокуратура Лунинецкого района поддержала гособвинение по делу о незаконном обороте марихуаны

Прокуратура Лунинецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении Н., которому инкриминирован незаконный оборот наркотического средства.

Уголовное дело рассмотрено в выездном судебном заседании в помещении Лунинецкого государственного политехнического профессионально-технического колледжа в присутствии учащихся.

Согласно материалам дела Н. незаконно без цели сбыта приобрел, хранил и перевез наркотическое средство – марихуану массой не менее 0,2389 грамма, которое сотрудники милиции изъяли при обыске по месту жительства обвиняемого.

Молодой человек признал вину в полном объеме, чистосердечно раскаялся в содеянном. Заверил суд, что станет на путь исправления. Пояснил, что пробовал наркотик, так как было интересно, какой будет эффект.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Лунинецкого района признал Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В качестве наказания ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

С учащимися колледжа прокурорский работник провел профилактическую беседу о вреде и правовых последствиях незаконного оборота психоактивных субстанций. Обратил внимание молодых людей на проблему наркомании, предостерег от следования «советам» и предложениям попробовать такие вещества и участвовать в их распространении.

Фото: Генпрокуратура

Служба информации прокуратуры Брестской области