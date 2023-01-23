Хотела заработать, а лишилась всего (Лунинецкий район)

С заявлением в Лунинецкий РОВД обратилась жительница Лунинца. Она просит привлечь к установленной законом ответственности лицо, которое совершило хищение денежных средств с ее БПК.

В ходе проведения проверки установлено, что потерпевшая на торговой площадке «Куфар» разместила объявление о продаже защитного стекла стоимостью 5 рублей. Через некоторое время, в мессенджер «Viber» с последней через смс-сообщения связалась неизвестная, которая заинтересовалась в приобретении товара. При этом убедила потерпевшую оформить доставку курьером, предоставила ссылку якобы для получения денежных средств. Потерпевшая перешла по данной ссылке и ввела реквизиты своей БПК, в том числе и CVV-код. В результате чего с банковского счета неизвестные похитили 180 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.212 УК Республики Беларусь.

В очередной раз милиция предупреждает: не переходите по различным ссылкам, которые вам поступают от неизвестных лиц! Не вводите реквизиты своей БПК и уж тем более CVV-код! Когда вы переходите по предоставленной ссылке, так называемой фишинговой, и вводите все реквизиты своей БПК, в том числе и CVV-код, то таким образом вы сами предоставляете доступ к своему банковскому счёту неизвестным и в результате чего лишаетесь всех своих сбережений!

Александр Яковец, заместитель начальника РОВД.